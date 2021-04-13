Bartın ve Amasya iftar vakitleri: Bartın ve Amasya'da iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri
Karadeniz Bölgemizde bulunan Bartın ve Amasya'da ikamet eden vatandaşlar 2021 Ramazan ayı ilk iftar saatini merak etmeye başladı. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek Bartın ve Amasyalılar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 imsakiye listesini inceliyor. Peki, Bartın ve Amasya'da iftar saat kaçta? İşte, 2021 Bartın ve Amasya iftar vakitleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı bu gece kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Bartın ve Amasya'da ikamet eden vatandaşlar da şimdiden sahur ve iftar saatlerini sorguluyor. Sahur ve iftar saatleri, Ramazan'ın her günü birkaç dakika farklılık gösteriyor. İşte, Bartın ve Amasya sahur ve iftar saatleri...
2
Bartın ve Amasya'da ikamet eden birçok vatandaş, bulundukları bölge için iftar saatleri araştırmalarını sürdürüyor.
3
Bartın'da ilk sahur saat 04:35'te olacak, ilk iftar ise 19:35'te yapılacak.
4
Amasya'da ise ilk sahur 04:24'de yapılacak. İftar ise yarın akşam 19:20'de açılacak.
5
ORUCU BOZAN DURUMLAR
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.
Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.
Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.