Bartın iftar vakti 2021: Bartın'da iftara ne kadar kaldı? Bartın imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Bartın iftar vakti için geri sayım sürüyor. Bartın iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Bartın'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Bartın iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri



BARTIN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?



Bartın'da iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.37'de gerçekleşecek.



BARTIN'DA SAHUR SAAT KAÇTA?



Bartın'da sahur, 04.31'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz



