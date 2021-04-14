Bartın iftar vakti 2021: Bartın'da iftara ne kadar kaldı? Bartın imsakiye ve sahur vakti bilgileri
Bartın iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bartın iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Bartın iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Bartın'da iftara ne kadar kaldı? İşte, Bartın iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri
Bartın iftar vakti için geri sayım sürüyor. Bartın iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Bartın'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Bartın iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
BARTIN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Bartın'da iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.37'de gerçekleşecek.
BARTIN'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Bartın'da sahur, 04.31'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:35
|19:35
|21:01*
|2
|14.04.2021
|04:33
|19:37
|21:03
|3
|15.04.2021
|04:31
|19:38
|21:04
|4
|16.04.2021
|04:29
|19:39
|21:06
|5
|17.04.2021
|04:27
|19:40
|21:07
|6
|18.04.2021
|04:25
|19:41
|21:09
|7
|19.04.2021
|04:23
|19:42
|21:10
|8
|20.04.2021
|04:21
|19:43
|21:12
|9
|21.04.2021
|04:19
|19:44
|21:13
|10
|22.04.2021
|04:17
|19:45
|21:15
|11
|23.04.2021
|04:15
|19:46
|21:16
|12
|24.04.2021
|04:14
|19:47
|21:18
|13
|25.04.2021
|04:12
|19:49
|21:19
|14
|26.04.2021
|04:10
|19:50
|21:21
|15
|27.04.2021
|04:08
|19:51
|21:22
|16
|28.04.2021
|04:06
|19:52
|21:24
|17
|29.04.2021
|04:04
|19:53
|21:25
|18
|30.04.2021
|04:02
|19:54
|21:27
|19
|01.05.2021
|04:00
|19:55
|21:28
|20
|02.05.2021
|03:58
|19:56
|21:30
|21
|03.05.2021
|03:57
|19:57
|21:32
|22
|04.05.2021
|03:55
|19:58
|21:33
|23
|05.05.2021
|03:53
|19:59
|21:35
|24
|06.05.2021
|03:51
|20:00
|21:36
|25
|07.05.2021
|03:49
|20:01
|21:38
|26
|08.05.2021
|03:48
|20:03
|21:39**
|27
|09.05.2021
|03:46
|20:04
|21:41
|28
|10.05.2021
|03:44
|20:05
|21:43
|29
|11.05.2021
|03:42
|20:06
|21:44
|30
|12.05.2021
|03:41
|20:07
|21:46***