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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 17:58 | 

Bartın iftar vakti 2021: Bartın'da iftara ne kadar kaldı? Bartın imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Bartın iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bartın iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Bartın iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Bartın'da iftara ne kadar kaldı? İşte, Bartın iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri

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1

Bartın iftar vakti için geri sayım sürüyor. Bartın iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Bartın'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Bartın iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri

BARTIN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Bartın'da iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.37'de gerçekleşecek.

BARTIN'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Bartın'da sahur, 04.31'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz

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GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3519:3521:01*
214.04.202104:3319:3721:03
315.04.202104:3119:3821:04
416.04.202104:2919:3921:06
517.04.202104:2719:4021:07
618.04.202104:2519:4121:09
719.04.202104:2319:4221:10
820.04.202104:2119:4321:12
921.04.202104:1919:4421:13
1022.04.202104:1719:4521:15
1123.04.202104:1519:4621:16
1224.04.202104:1419:4721:18
1325.04.202104:1219:4921:19
1426.04.202104:1019:5021:21
1527.04.202104:0819:5121:22
1628.04.202104:0619:5221:24
1729.04.202104:0419:5321:25
1830.04.202104:0219:5421:27
1901.05.202104:0019:5521:28
2002.05.202103:5819:5621:30
2103.05.202103:5719:5721:32
2204.05.202103:5519:5821:33
2305.05.202103:5319:5921:35
2406.05.202103:5120:0021:36
2507.05.202103:4920:0121:38
2608.05.202103:4820:0321:39**
2709.05.202103:4620:0421:41
2810.05.202103:4420:0521:43
2911.05.202103:4220:0621:44
3012.05.202103:4120:0721:46***

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Pakistan'da ramazanın ilk gününü idrak eden Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde ilk iftarlarını yaptı.

Ülkede Kovid-19 sebebiyle geçen yılların aksine bu sene sokaklarda ve camilerde toplu iftarlar yasaklandı.Başkent İslamabad başta olmak üzere çeşitli şehirlerde yol kenarında ihtiyaç sahipleri için kurulan iftar sofralarının bir gelenek haline dönüştüğü ülkede, bu uygulamaya bu yıl izin verilmedi.

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Bununla birlikte, İslamabad'da yol kenarlarına kurulan yemek kazanlarından sıcak yemek dağıtımı yapıldı.İftar paketlerini almak için sıraya girenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Akşam ezanının okunması ile Pakistan'da ramazanın ilk iftarı yapıldı.

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