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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 11:14,

Barış'a şok sözler: SMS'e güvenip meydan okuyor!

Yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor'da büyük finale günler kaldı. Elif, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Elif ve Sercan'ın son 6'ya kaldığı Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. İletişim ödülünü kazanan Cemal Can, Sercan ve Yasin 5 ay sonra aileleri ilk kez görüntülü konuştu. Survivor'In yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yarışmacıların bireysel dokunulmazlık için mücadele edeceği yeni bölüme Sercan'ın çığlıkları damga vurdu. Survivor Panaroma'da ise Hakan Hatipoğlu, Barış'ı kızdıracak bir yorumda bulundu. İşte bu akşam Survivor'da yaşanacaklar...

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Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için mücadele ettiği Survivor'da sona gelindi. İletişim ödülünü kazanan Cemal Can, Sercan ve Yasin 5 ay sonra aileleri ilk kez görüntülü konuştu. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Adada 6 kişi kalan yarışmacılar, son 4'e girebilmek için yarışacak... Fragmanın en dikkat çeken noktası bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Sercan'ın sakatlanması oldu. Survivor Panaroma programında ise yorumcu Hakan Hatipoğlu'nun Barış hakkındaki sözleri dikkat çekti.

2İLETİŞİM ÖDÜLÜ ONLARIN
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İLETİŞİM ÖDÜLÜ ONLARIN

İki takımın iletişim ödülü mücadelesinde kazanan taraf Sercan, Cemal Can ve Yasin oldu. Üç arkadaş 5 ay sonra ilk kez aileleri ile görüntülü konuştu.

3ÇIĞLIKLARI ADAYI İNLETTİ
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ÇIĞLIKLARI ADAYI İNLETTİ

Bireysel dokunulmazlık oyununda Sercan, parkurda düşerek sakatlandı. Çığlıkları adayı inleten ünlü futbolcunun yardımına doktorlar, yarışmacı arkadaşları ve teknik ekip yetişti.

4YARDIMA KOŞTULAR
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YARDIMA KOŞTULAR

Ada konseyine katılmayan Sercan Yıldırım'ın sağlık durumu ve Survivor yolculuğunun akıbeti bu akşam belli olacak.

5YASİNDEN SİTEM
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YASİN'DEN SİTEM

Adada geçtiğimiz gün oynanan kaptanlık oyunun ardından takımlar yeniden belirlendi.

6TEŞEKKÜR BEKLEDİM GELMEDİ
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TEŞEKKÜR BEKLEDİM GELMEDİ

Cemal Can'ın ikilemde kaldığını hisseden Yasin, arkadaşının kararına yardımcı oldu. Bu davranışından sonra teşekkür bekleyen Yasin, 'huzur bozulmasın diye bir adım attım, teşekkür bekledim ama gelmedi' diyerek sitem etti.

7SMSE GÜVENİP MEYDAN OKUYOR
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SMS'E GÜVENİP MEYDAN OKUYOR

Survivor Panorama programında Hakan Hatipoğlu, Barış hakkında konuştu. Hatipoğlu, "Oyun alamıyorsun, SMS'ine güvenip meydan okuyorsun" dedi.

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