Barış'a şok sözler: SMS'e güvenip meydan okuyor!

Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için mücadele ettiği Survivor'da sona gelindi. İletişim ödülünü kazanan Cemal Can, Sercan ve Yasin 5 ay sonra aileleri ilk kez görüntülü konuştu. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Adada 6 kişi kalan yarışmacılar, son 4'e girebilmek için yarışacak... Fragmanın en dikkat çeken noktası bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Sercan'ın sakatlanması oldu. Survivor Panaroma programında ise yorumcu Hakan Hatipoğlu'nun Barış hakkındaki sözleri dikkat çekti.