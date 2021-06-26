Barış zor görünüyor: William'dan Meghan'a 'Lanet olası kadın'

2018'den bu yana aralarındaki tansiyon bir türlü dinmeyen hatta tam tersine giderek yükselen iki kardeş ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Kraliyet ailesi uzmanı ve Battle of Brothers (Kardeşlerin Savaşı) adlı kitabın yazarı Robert Lacey, aslında gerilimin görünenden çok daha fazla olduğunu ortaya koyan bir iddia ortaya attı. Lacey'in ileri sürdüğüne göre de William ile Harry arasındaki gerilim, yakın zamanda kolayca yatışacak türden değil.