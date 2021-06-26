Barış zor görünüyor: William'dan Meghan'a 'Lanet olası kadın'
İngiliz kraliyet ailesinin küskün kardeşleri William ile Harry, 1 Temmuz'da mecburen bir araya gelecek olsalar da aralarının düzelmesi zor gibi görünüyor.
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2018'den bu yana aralarındaki tansiyon bir türlü dinmeyen hatta tam tersine giderek yükselen iki kardeş ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Kraliyet ailesi uzmanı ve Battle of Brothers (Kardeşlerin Savaşı) adlı kitabın yazarı Robert Lacey, aslında gerilimin görünenden çok daha fazla olduğunu ortaya koyan bir iddia ortaya attı. Lacey'in ileri sürdüğüne göre de William ile Harry arasındaki gerilim, yakın zamanda kolayca yatışacak türden değil.
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Lacey'in iddiasına göre Prens William, kardeşi Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'a öylesine öfkeli ki bir ara ondan "Lanet olası kadın" şeklinde söz etti. Robert Lacey'in iddiasına göre, Prens William, Meghan Markle'ı bir arkadaşıyla konuşurken bu şekilde tanımladı.
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Lacey olayı şöyle anlattı: "Kaynaklarımdan birinin bana anlattığına göre, William'a 'herkesin ailesinde anlaşılması zor bir gelin olabilir" dedi. Bunun üzerine Wililam da öfkesine hakim olamayarak "Ama bu lanet olası kadının benim personelime nasıl acımasız davrandığına bak!" diye yanıt verdi.
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Robert Lacey, Prens Harry'nin bazı arkadaşlarının da Meghan Markle ile ilgili olarak sert yorumlarda bulunduğunu belirtti. Lacey'in Daily Mail için kaleme aldığı yazıya göre Harry'nin bazı arkaşları Meghan Markle hakkında "Yüze 500 bir kabul olabilir" diye yorum yaptı.
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Lacey, kitabında da Prens William, Prens Harry ve Meghan Markle arasındaki gerilimle ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu.
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KAPALI KAPILAR ARDINDA
Robert Lacey'in Battle of the Brothers adlı kitapta ileri sürdüğüne göre, iki kardeş arasındaki gerilim sanıldığından çok daha derin. Yaşanaların hepsi kapalı kapıların ardından dışarı çıkmadı.
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TELEFONU WILLIAM'IN YÜZÜNE KAPATTI
Kitapta ileri sürülenlere göre William ile Harry arasındaki gerilim, iki kardeşin 2018 yılında yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından doruk noktasına çıktı. Robert Lacey'in kitabında Harry'nin bir arkadaşına dayanarak yer verdiği iddiaya göre William kardeşini o gerilimli telefon görüşmesinden sonra kelimenin tam anlamıyla "dışladı." O iddiaya göre Harry, telefonu William'ın yüzüne kapattı.
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KRALİYET AİLESİNE DÜŞMAN MIYDI?
Kitabın iddiasına göre Willam, baştan beri Harry'nin eşi Meghan Markle'ın kraliyet sistemine düşman olduğundan şüpheleniyordu. William'a göre Meghan, daha ilişkinin başından beri aileden ayrılıp yeniden ABD'ye dönmeyi planlıyordu.
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'KURBANI OYNADI, AMA ZORBA KENDİSİYDİ'
Kitapta, Saray'da çalışan görevlilerin iddialarına da kitapta yer veriliyor. Buna göre "Meghan Markle 'kurbanı' oynuyordu ama aslında zorbalık yapan kendisiydi.
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ÇALIŞANLARLA ARASI KÖTÜYDÜ
İleri sürülenlere göre Markle, Hollywood'dan alışık olduğu düzeni İngiltere'de de sürdürmeye çalıştı, çalışanlarına karşı kaba davranışlar sergiledi. Hatta yine iddialara göre Harry de çalışanlarına bağırıp çağırmaya başladı. Harry ve Meghan başından beri bu konudaki tüm iddiaları reddetti.
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KATE, MEGHAN'A KARŞI HEP TEMKİNLİYDİ
Bu arada kitapta yer alan iddialara göre William, Meghan Markle'ın farklı bir ajandası olduğunu düşünüyordu ve bunu bir arkadaşına söylemişti. Eşi Kate Middleton'ın da Meghan Markle'a karşı her zaman temkinli davrandığını eklemişti.
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KARDEŞİNİ KENDİSİNDEN ÇALDIĞINI HİSSETTİ
Kitabın iddiasına göre William, Meghan Markle'ın kardeşi Harry'yi kendisinden "çaldığını" hissediyordu. Ayrıca yine William'ın inanışına göre Markle, kraliyet sisteminin nasıl işlediğini de bilmiyordu.
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'AİLEM, KARIMI KISKANIYOR'
Lacey'in kitabında bir çarpıcı iddia daha yer alıyor. Buna göre Harry, İngiliz kraliyet ailesinin, eşi Meghan Markle'ı kıskandığına inanıyordu. Buna gerekçe olarak da Markle'ın insanlarla arasının iyi olmasını ve annesi Diana'nın izlerini onda görmesini gösteriyordu.
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SUSSEX AİLESİNDEN SAĞ KURTULANLAR DERNEĞİ
Meghan Markle, aileye gelin gittikten sonra kısa sürede birçok çalışanı ardı ardına istifa etmişti. Buckingham Sarayı ise çalışanlarının uzun süre görevleri başında kalmasıyla biliniyor. Markle ile anlaşamayıp kısa sürede görevlerini bırakanlarla ilgili olarak bir de deyim yaratıldı: "Sussex Ailesinden Sağ Kurtulanlar Kulübü."
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AYNI İDDİALAR TEKRARLANDI
Kitapta Markle'ın çalışanlarına karşı davranışlarıyla ilgili iddialara da geniş yer veriliyor. Bir çalışanın iddiasına göre Markle "korku tarafından yönetiliyordu." Yakınlarına da çalışanlarla ilgili olarak "İnsanları şımartmak benim görevim değil" diyordu.