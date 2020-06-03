Barış ve Evrim arasında büyük kavga! Survivor'da neler yaşandı?
Survivor'da dün akşam eleme heyecanı vardı. Konsey öncesi Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Yarışmaya, performanslardan çok Barış ve Evrim arasındaki kavga damga vurdu. Evrim'in sözleriyle çılgına dönen Barış, sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Aynı günün akşamında yapılan ada konseyinde ise ünlüler takımından bir isim adaya veda etti. İşte Survivor'da yaşananlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. 7 kişilik Ünlüler takımı, iletişim ödülü için 4 kişilik Gönüllüler takımına karşı mücadele etti. Yarışta kazanan taraf Gönüllüler oldu. Sercan, Aycan, Elif ve Yunus Emre aileleriyle telefon konuşması yaptı
2
Abone Ol
Yarışma oldukça gergin anlara da ev sahipliği yaptı. Benchte oturan Evrim ve Barış arasındaki tansiyon bir anda yükseldi.
3
Abone Ol
'Her olayı bana sektiriyorsun'
Barış, Evrim’e “Her olayı bana sektiriyorsun” diyerek sert çıktı. Evrim ise Barış'a “Yemek olsaydı bunu kabul etmezdin. Sen bir avuç pilav için buradan kampa koşarsın” diyerek karşılık verdi. Yasin'in konuyu kapatın uyarılarına rağmen konuşmaya devam eden Evrim’in Barış’a söylediği "oturuyorsun, oynamıyorsun sözleri" ortamı iyice gerdi.
4
Abone Ol
Barış ve Evrim arasında büyük kavga! Survivor'da neler yaşandı?
5
Abone Ol
Barış, matarayı fırlattı
Bu sözler sonrasında Barış iyice sinirlendi. Elindeki matarayı fırlatan Barış’ı arkadaşları Evrim’den uzaklaştırmaya çalıştı. Fakat Evrim ile Barış, uzaktan da olsa tartışmaya devam etti.
6
Abone Ol
İkili arasındaki kavganın yankıları konseyde de sürdü. Acun Ilıcalı “Defalarca uyarmamıza rağmen kadın yarışmacılarla olan diyaloglardaki hassasiyet maalesef çiğnenmiş oldu” dedi ve ilk olarak sözü Evrim’e verdi. Survivor Evrim “Ben bana müdahale edildiğinde hiç hoşlanmıyorum. Ve tepkimi bazen sert bir şekilde gösteriyorum. “ dedi ve yaşanan olayları hatırlamadığını ve bu yüzden çok uzatmak istemediğini söyledi.
7
Abone Ol
'Özür dilerim'
Barış ise “Belli bir birikim, içimde tuttuğum öfke sinir patlaması yaşandı. Önce Evrim’den sonra Türk halkında özür dilerim. Ama Evrim’le dört ay geçirsinler, ona göre karar versinler” dedi.
8
Abone Ol
'Bu olay yaşandı geçti diyemeyiz'
Acun Ilıcalı “Bu olay yaşandı geçti dersek o zaman normalleşmiş olur. Ben bu olayda Evrim tarafını da yadırgıyorum, senin (Barış) tarafının da yadırgıyorum” dedi.
9
Abone Ol
ADAYA VEDA EDEN İSM BELLİ OLDU
Gecenin sonunda Gönüllüler takımından bir kişi elendi. 4 dokunulmazlık oyununu da kaybeden takımdan adaya veda eden isim Aycan oldu.
10
Abone Ol
Aycan "Size ve bu muhteşem ekibe çok teşekkür ederim. Survivor'a gelebildiğim için burada böyle büyük tecrübeler edindiğim için çok teşekkür ederim. O kadar çok insan tanıdım ki, arkadaşlar edindim. elendiğim için bir taraftan üzgünüm. Ama bir taraftan da yeni bir hayat beni bekliyor. Survivor'ı sonuna kadar yaşadığımı ve elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Ailemi gururlandırdığımı düşünüyorum. Umarım bundan sonra benim hakkımda ve kalacak insanlar hakkında hayırlısı olur." dedi.