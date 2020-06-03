Barış ve Evrim arasında büyük kavga! Survivor'da neler yaşandı?

Aycan "Size ve bu muhteşem ekibe çok teşekkür ederim. Survivor'a gelebildiğim için burada böyle büyük tecrübeler edindiğim için çok teşekkür ederim. O kadar çok insan tanıdım ki, arkadaşlar edindim. elendiğim için bir taraftan üzgünüm. Ama bir taraftan da yeni bir hayat beni bekliyor. Survivor'ı sonuna kadar yaşadığımı ve elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Ailemi gururlandırdığımı düşünüyorum. Umarım bundan sonra benim hakkımda ve kalacak insanlar hakkında hayırlısı olur." dedi.