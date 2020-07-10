Barış Murat Yağcı’nın babası Güven Yağcı: Oğlumu ölümle tehdit ettiler

Survivor’da yarışan oyuncu Barış Murat Yağcı’nın sosyal medya üzerinden tehditler almaya başladığı öğrenildi.
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Oyuncunun Çeşme’de yaşayan babası Güven Yağcı, oğlunu ölümle tehdit eden “teknob14” adlı kullanıcı hakkında şikâyette bulundu.
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Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği’ne giden Yağcı, şimdiye kadar birçok hakaret ve tehdit mesajı aldıklarını belirterek artık sessiz kalmayacaklarını söyledi.
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Yağcı, “Bundan sonra sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit mesajlarına sessiz kalmayacağız. Bu kullanıcı ise ölümle tehdit var. Bu mesajları atanların kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
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