Annesi ile Bodrum'a yerleşmişti... Eliz Sakuçoğlu'nun zor günleri
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Sakrum kemiğim kırıldı kendimi yeni toparladım
Bodrum’a yerleşen Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Gümüşlük’te spor eğitmeni Serdar Yaşık eşliğinde spor yaparken görüntülendi. Antrenmanın ardından muhabirlerle sohbet eden Sakuçoğlu, geçtiğimiz sene annesiyle Gümüşlük Koyunbaba’ya yerleştiğini söyledi. 4 ay önce sakrum kemiğini kırdığını söyleyen Sakuçoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi ve şöyle dedi: “1.5 sene önce annemle beraber Bodrum’a yerleşip burada yaşamaya başladım. 4 ay önce bir kaza sonrası düşerek sakrum kemiğimi kırdım. Kendimi yeni toparlamaya başladım, bugün de aylar sonra ilk kez spor yapmaya indim, karşımda sizleri gördüm.” Eliz Sakuçoğlu’nun bir süredir işletmeci Semih Ergün’le beraber olduğu biliniyor. (Umut ÜNVER)
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'2Nisa ile ayrılmadık'
Barış Murat Yağcı, Number1 Türk FM ile NR1 Türk TV ortak yayında Kadir Çetin’in konuğu oldu. “Survivor” yarışmasında tanışıp Türkiye’ye döndükten sonra aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile ilgili konuşan Yağcı, ayrıldıkları iddiasını yalanladı. Yağcı, Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.
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Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta Instagram sayfasında "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" paylaşımı yapmıştı..
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Konuşmak istemiyorum
Uraz Kaygılaroğlu ile sürpriz aşkı kısa süren Berrak Tüzünataç önceki gün Arnavutköy sahilinde görüntülendi. Bir anda muhabirleri karşısında görünce şaşıran oyuncu, “Arkadaşlar ödümü kopardınız, böyle ansızın çıkmayın rica ediyorum” dedi. Özel hayatı hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Tüzünataç, “Konuşmak istemiyorum” dedi. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilin kendisine iyi geldiğini de sözlerine ekledi: “Sağlık takviyesi oldu. Şimdi işlerimle ilgileneceğim.” (Sayit DURMAZ)
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Aşk pozu
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Taro Emir Tekin, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia Katc ile verdiği romantik pozları Instagram’da paylaştı. Kız arkadaşıyla dudak dudağa poz veren oyuncu, bu karesiyle sosyal medyada konuşuldu.
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Polis uyardı
Fırat Çelik, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü Cihangir’deki bir mekanda görüntülendi. Kız arkadaşıyla koyu bir sohbete dalan ünlü oyuncu polis tarafından uyarıldı. Uyarı sonrası mekandan ayrılan Çelik muhabirlerin “Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)
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Sessizliğe devam
Nesrin Cavadzade, önceki gün Baltalimanı’da yürüyüş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gökhan Alkan ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından silen Cavadzade, konuyla ilgili sorulan soruları yanıtsız bırakmıştı.Ünlü oyuncuya yeniden Alkan ile ilgili sorular yöneltildi. Cavadzade sessizliğini korumaya devam etti. (Sayit DURMAZ)
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Can 4 yaşında
Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar çiftinin oğulları Can, 4 yaşına bastı. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Sağyaşar, gönderisine “Can’ım oğlum bugün 4 yaşında!” notunu düştü.
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Çekimler bitti
Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı ve Pınar Deniz’in başrolde olduğu “Aşkın Kıyameti” filminin çekimleri tamamlandı. Hilal Saral’ın hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği film yakında izleyiciyle buluşacak.Zeynep Tokuş’un da yıllar sonra rol aldığı filmde Musa Uzunlar ve Seda Türkmen gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
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Kumsalda dans
Son Yaz dizisinde rol alan Şebnem Dönmez, dizinin çekimleri sebebiyle bir süredir İzmir-Çeşme’de kalıyor. Boş vakitlerinde rol arkadaşlarıyla da vakit geçiren Dönmez, Hafsanur Sancaktutan ve Yasemin Yazıcı ile kumsalda çektikleri bir videoyu Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Denize girdikten sonra dans eden üç oyuncunun videosu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.