Annesi ile Bodrum'a yerleşmişti... Eliz Sakuçoğlu'nun zor günleri

Sakrum kemiğim kırıldı kendimi yeni toparladım Bodrum’a yerleşen Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Gümüşlük’te spor eğitmeni Serdar Yaşık eşliğinde spor yaparken görüntülendi. Antrenmanın ardından muhabirlerle sohbet eden Sakuçoğlu, geçtiğimiz sene annesiyle Gümüşlük Koyunbaba’ya yerleştiğini söyledi. 4 ay önce sakrum kemiğini kırdığını söyleyen Sakuçoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi ve şöyle dedi: “1.5 sene önce annemle beraber Bodrum’a yerleşip burada yaşamaya başladım. 4 ay önce bir kaza sonrası düşerek sakrum kemiğimi kırdım. Kendimi yeni toparlamaya başladım, bugün de aylar sonra ilk kez spor yapmaya indim, karşımda sizleri gördüm.” Eliz Sakuçoğlu’nun bir süredir işletmeci Semih Ergün’le beraber olduğu biliniyor. (Umut ÜNVER)