Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sevgili mi? Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte ortak açıklama
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın beraber olup olmadığı merak ediliyor. Survivor’da yarıştıktan sonra magazin gündeminde yer almaya devam eden çift daha önce beraber oldukları yönünde çıkan haberleri yalanlamışlardı. Son görüntülerin ardından ise Nisa Bölükbaş ve Barış Murat Yağcı ortak açıklama yaptılar. Peki Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler ve yaptıkları açıklama
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Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı magazin gündeminde yer alan isimler arasında bulunuyorlar. Survivor 2020’nin iddialı isimleri arasında bulunan Nisa ve Barış’ın sevgili olduklarına dair görüntüler magazin haberlerinde yer aldı. Çift görüntülerin ardından, ‘Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz, ailemiz bilmekte ve desteklemektedir.’ açıklamasında bulundu.
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NİSA BÖLÜKBAŞI VE BARIŞ MURAT YAĞCI BERABER Mİ?
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ortaya çıkan görüntülerinin ardından ortak açıklama yaptılar. İşte o açıklama:
Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş 2 genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize layık olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlere daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara, eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin, bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz. Güzel işlerimizi hayata geçirip, daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz.
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İlişkimizi tüm yakın çevremiz, ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimiz ile anılmak istiyoruz.
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NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.
15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.