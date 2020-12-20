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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 13:44 | 

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını ilan etti

'Survivor 2020' yarışmasıyla adını duyuran Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından, "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notuyla sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir aşk pozu paylaştı.

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'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de mücadele eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili oldu.Aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan ikili, aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kaldılar.

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“Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz” ifadelerini kullanan Nisa ve Barış, görüntüyü yayan kişiye dava açacaklarını belirtmişti.

3BARIŞ MURAT YAĞCI AŞKINI RESMEN İLAN ETTİ
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BARIŞ MURAT YAĞCI AŞKINI RESMEN İLAN ETTİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir pozunu paylaştı. Barış paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notunu düştü.Aşkını resmen ilan eden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

4İLK KEZ EL ELE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLARD
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İLK KEZ EL ELE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLARD

I 'Survivor' aşıkları, geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele fotoğraf paylaşmıştı.22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı'nın Instagram'ın hikaye bölümünde yayınladığı fotoğraf, bir anda sosyal medyada gündem olmuştu.

5YAŞI ÇOK KÜÇÜK
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"YAŞI ÇOK KÜÇÜK"

Barış Murat Yağcı, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu tarz haberlerin artık bir son bulması lazım. Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor" ifadelerini kullanmıştı.

6BABASIYLA TANIŞTIRMIŞTI
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BABASIYLA TANIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, Alaçatı'da objektiflere takılmıştı.Hep beraber yemek yiyen Bölükbaşı ile Yağcı ailesi saatlerce sohbet ederek zaman geçirmişti.

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