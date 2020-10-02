Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı el ele geldi

İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİPooyan Mokhtari, İstanbul’a olan sevgisini ise şu sözlerle dile getirdi: “İstanbul’a ilk kez 3 sene önce gelmiştim. Burayı gördükten sonra başka hiçbir şehri sevemedim. Dünyanın en güzel şehri burası bence.” ◊