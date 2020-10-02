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Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 07:00 | 

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı el ele geldi

İran müzik dünyasının sevilen isimlerinden Pooyan Mokhtari, “Covid-19” adlı bir şarkı hazırladı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Yapımcılığını Ömer Özkurt’un üstlendiği şarkının klibi, 1 milyon lira bütçeyle İstanbul’da çekildi. Mokhtari, yönetmen koltuğunda İranlı usta isim L-Shan’ın oturduğu klip için önceki akşamı Kanyon Cinemaximum’da bir kutlama organize etti.

2BARIŞ VE NİSA EL ELE GELDİ
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BARIŞ VE NİSA EL ELE GELDİ

Türk vatandaşı olan Pooyan Mokhtari’nin aynı zamanda yeni yaşını kutladığı geceye, yakınlarının yanı sıra arkadaşı Barış Murat Yağcı da katıldı. Yağcı, “Survivor” yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile mekana el ele geldi.

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Barış Murat Yağcı ile çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Pooyan Mokhtari, “Barış benim eski arkadaşım, kardeşim gibidir. Bu akşam buraya kız arkadaşıyla geldi. Aile gibiyiz” dedi.

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İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİPooyan Mokhtari, İstanbul’a olan sevgisini ise şu sözlerle dile getirdi: “İstanbul’a ilk kez 3 sene önce gelmiştim. Burayı gördükten sonra başka hiçbir şehri sevemedim. Dünyanın en güzel şehri burası bence.” ◊

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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