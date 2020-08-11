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Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 13:28,

Barış Murat Yağcı, Beşiktaş JK’nın “Bırakmam Seni” kampanyası için 145 bin TL topladı

Türkiye’nin ilk spor kulübü Beşiktaş JK’nın “Bırakmam Seni” bağış kampanyasına destek gecesi 9 Ağustos Pazar akşamı Kanal D’de yayınlandı. Beşiktaşlı sanatçı Yılmaz Erdoğan ve sunucu Damla Uğurtürk’ün sunduğu gecede Beşiktaş sevdalıları 156 bin adet SMS ve 385 bin adet Hatıra Tişörtü ile Beşiktaş’a destek verdi.

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Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşen canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler hazır bulundu.

2ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK
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ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Gecede Yılmaz Erdoğan’ın konukları arasında Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Erkan Petekkaya, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler Beşiktaş’a destek olmak isteyen vatandaşlarla telefon bağlantısı gerçekleştirerek geceye katkı sağladı.

3145 BİN TL TOPLADI
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145 BİN TL TOPLADI

Gecede koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Survivor 2020 yarışmasındaki başarılı performansı ile dikkat çeken oyuncu Barış Murat Yağcı fanları damgasını vurdu. Barış Murat Yağcı fan grubu olan BMYFC 145.000 TL’lik bağışta bulundu. Hülya Avşar ve Yılmaz Erdoğan'nın, Barış' a" Senin fanların neymiş öyle, canavar gibiler" ifadelerini kullanmaları sosyal medyada çok konuşuldu.

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