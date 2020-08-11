Barış Murat Yağcı, Beşiktaş JK’nın “Bırakmam Seni” kampanyası için 145 bin TL topladı

145 BİN TL TOPLADI Gecede koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Survivor 2020 yarışmasındaki başarılı performansı ile dikkat çeken oyuncu Barış Murat Yağcı fanları damgasını vurdu. Barış Murat Yağcı fan grubu olan BMYFC 145.000 TL’lik bağışta bulundu. Hülya Avşar ve Yılmaz Erdoğan'nın, Barış' a" Senin fanların neymiş öyle, canavar gibiler" ifadelerini kullanmaları sosyal medyada çok konuşuldu.