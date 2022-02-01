Barış Manço ölüm yıl dönümünde anılıyor - Barış Manço ne zaman, neden öldü?

Türk sanatçı; aranjör, şarkıcı, besteci,[3] söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı, Devlet Sanatçısı, ve kültür elçisi Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde dünyaya geldi. Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştı. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.