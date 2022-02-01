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Barış Manço ölüm yıl dönümünde anılıyor - Barış Manço ne zaman, neden öldü?

#Barış Manço#Barış Manço Ölüm Yıldönümü #Barış Manço Ne Zaman Öldü

7'den 70'e herkesin sevdiği ve şarkıları hala dillerden dillere dolaşan Barış Manço, vefatının 23'ncü yıl dönümünde anılıyor. Manço, 80’li yıllara Sözüm Meclisten Dışarı, Estağfurullah… Ne Haddimize!, 24 Ayar, Değmesin Yağlı Boya, Sahibinden İhtiyaçtan, Darısı Başınıza isimli albümleriyle damga vurdu. Peki, Barış Manço ne zaman, neden öldü?

1/3Barış Manço ölüm yıl dönümünde anılıyor - Barış Manço ne zaman, neden öldü

Türk sanatçı; aranjör, şarkıcı, besteci,[3] söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı, Devlet Sanatçısı, ve kültür elçisi Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde dünyaya geldi. Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştı. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

2/3Barış Manço ölüm yıl dönümünde anılıyor - Barış Manço ne zaman, neden öldü

Barış Manço, 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da yaşamını yitirdi. Daha önce 1983 yılında bir kalp spazmı geçirmişti. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı aldığından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlendi. Bu töreni TRT, Kanal D ve Kanal 6 canlı olarak kesintisiz yayınladı.

3/3Barış Manço ölüm yıl dönümünde anılıyor - Barış Manço ne zaman, neden öldü

Barış Manço ölmeden önce müzik hayatının 40 yılını anlatan 40. yıl şarkısını bestelemiş ancak sözlerini yazamamıştır. Bu şarkının da bulunduğu Mançoloji 1999 yılında yayımlandı ve 2,6 milyon satarak o yılın en çok satan albümü oldu. Daha sonra 2002 yılında Yüreğimdeki Barış Şarkıları adında bir anma albümü yayımlandı.

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