Barış Arduç ve Gupse Özay evlendi...İşte nikahtan ilk kareler

6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, nikâh masasına oturdu. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, ani bir kararla Çeşme’de nikâh organize etti.
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Çiftin, şahitleri tek davetlileri olurken nikâh töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti. Özay ve Arduç’un düğünü ise daha sonra yapma kararı aldığı öğrenildi. Çift, evlendikten sonra da Çeşme tatillerini sürdürecek.
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Barış Arduç, daha önce evlilik iddialarına dair şunları söylemişti: “Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.”
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'DİZİDEKİNDEN DAHA GÜZEL BİR AŞK...'
Barış Arduç, yıllar önce verdiği bir röportajda Gupse Özay'a olan aşkını anlatmıştı:
"Bizim hikâyemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz."
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"Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimize adlarımızla hitap ederiz."
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“Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul. Bir senede 15 ilişki yaşamış bir adamdan ziyade, iki senedir çok güzel bir ilişkiye sahip bir adam olarak o resmin içinde bulunduğumdan kendimle gurur duyuyorum. Gerçek hayatta dizidekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum. ”