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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 18:26,

Barış Arduç ve Gupse Özay evlendi...İşte nikahtan ilk kareler

Oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, bu akşam Çeşme’de nikâh masasına oturdu.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, nikâh masasına oturdu. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, ani bir kararla Çeşme’de nikâh organize etti.

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Çiftin, şahitleri tek davetlileri olurken nikâh töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti. Özay ve Arduç’un düğünü ise daha sonra yapma kararı aldığı öğrenildi. Çift, evlendikten sonra da Çeşme tatillerini sürdürecek.

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Barış Arduç, daha önce evlilik iddialarına dair şunları söylemişti: “Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.”

4DİZİDEKİNDEN DAHA GÜZEL BİR AŞK...
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'DİZİDEKİNDEN DAHA GÜZEL BİR AŞK...'

Barış Arduç, yıllar önce verdiği bir röportajda Gupse Özay'a olan aşkını anlatmıştı:

"Bizim hikâyemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz."

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"Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimize adlarımızla hitap ederiz."

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“Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul. Bir senede 15 ilişki yaşamış bir adamdan ziyade, iki senedir çok güzel bir ilişkiye sahip bir adam olarak o resmin içinde bulunduğumdan kendimle gurur duyuyorum. Gerçek hayatta dizidekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum. ”

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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