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Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 07:52,

Barış Arduç ve Gupse Özay evlendi... İşte nikahın detayları!

6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay, dün Çeşme’de kıyılan nikâhla evlendi. Çift, gelecek yıl düğün yapacaklarını söyledi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, dün Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran tarafından kıyılan nikâhla evlendi.

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Çiftin, yakın 2 arkadaşı şahit ve tek davetli olurken nikâh töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti.

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İkili, “Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikâhı önden hallettik, önümüzdeki yaz da düğün yaparız” dedi. Özay ise 2 günde karar verip evlendiklerini dile getirdi.

43 yıl önce teklif etmiştim
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3 yıl önce teklif etmiştim

Barış Arduç, evlenme teklifini üç yıl önce yaptığını söyledi:

“Doğru zaman bugünmüş.”

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Gupse Özay’sa düğün seven bir çift olmadıklarını belirtti ve ekledi:

“Onun dizisi biterken, benim filmim başlıyordu. Bir türlü vakti ayarlayamamıştık. Birbirimize hediye almadık. Yarın (bugün) doğum günüm onu bile geçiştirecek.”

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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