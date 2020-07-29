Barış Arduç ve Gupse Özay bugün evleniyor

“Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul. Bir senede 15 ilişki yaşamış bir adamdan ziyade, iki senedir çok güzel bir ilişkiye sahip bir adam olarak o resmin içinde bulunduğumdan kendimle gurur duyuyorum. Gerçek hayatta dizidekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum. ”