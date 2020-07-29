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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 14:13,

Barış Arduç ve Gupse Özay bugün evleniyor

6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti evlenme kararı aldı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1SADECE ŞAHİTLER
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SADECE ŞAHİTLER

Bugün Çeşme’de dünyaevine girecek olan çiftin nikahında şahit olarak iki yakın arkadaşlarından başka kimse olmayacak. Özay ve Arduç düğünü ise daha sonra yapma kararı aldı.

2TATİLE DEVAM
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TATİLE DEVAM

Çift balayı içinde herhangi bir plan yapmadı. Arduç ve Özay, evlendikten sonrada Çeşme’de tatil yapmayı sürdürecek. Barış Arduç, geçtiğimiz yıllarda ‘evlilik’ iddiaları hakkında, “Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.” demişti.

3DİZİDEKİNDEN DAHA GÜZEL BİR AŞK...
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'DİZİDEKİNDEN DAHA GÜZEL BİR AŞK...'

Barış Arduç, yıllar önce verdiği bir röportajda Gupse Özay'a olan aşkını anlatmıştı:

"Bizim hikâyemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz."

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"Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimize adlarımızla hitap ederiz."

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“Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul. Bir senede 15 ilişki yaşamış bir adamdan ziyade, iki senedir çok güzel bir ilişkiye sahip bir adam olarak o resmin içinde bulunduğumdan kendimle gurur duyuyorum. Gerçek hayatta dizidekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum. ”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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