MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBarış Arduç kararını verdi... Son sözü Gupse Özay söyledi!
GeriMagazin Barış Arduç kararını verdi... Son sözü Gupse Özay söyledi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 09:39,

Barış Arduç kararını verdi... Son sözü Gupse Özay söyledi!

Gupse Özay, hız tutkunu sevgilisi Barış Arduç’a spor arabasını sattırdı. Arduç, spor arabadan aile otomobiline geçti.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı “Deliha”, “Görümce” ve “Eltilerin Savaşı” gibi filmlerle güçlü kadın karakterlerine hayat veren Gupse Özay, belli ki gerçek hayatında da biraz ‘eli maşalı’!

2
Abone Olgoogle-news

Sevgilisi Barış Arduç’un hız tutkusundan bıkan Özay, ona spor otomobilini sattırmayı başarmış. Arduç, Gupse Hanım’ın isteğini geri çevirememiş ve çok severek kullandığı Audi RS 6’yı elden çıkararak, yerine 2 milyon liralık bir Range Rover Vogue satın almış.

3HIZDAN KORKUYOR
Abone Olgoogle-news

HIZDAN KORKUYOR

Rol aldığı filmlerle ve yakışıklılığıyla dünya çapında şöhreti olan Barış Arduç’un evinde son sözü, anlaşılan o ki Gupse Özay söylüyor.

4
Abone Olgoogle-news

Arduç’un çok hızlı otomobil kullanmasından tedirgin olan Özay, yaptığı baskı sonucu sevgilisini spor otomobilden aile arabasına geçirmeyi başardı.

5
Abone Olgoogle-news

Böylece sosyal medyada popüler olan “#hanımcılık” akımına da yeni bir tuğla koydu!Bence de evde kadının sözü geçmeli ve hız felakettir, Gupse Hanım’ı duyarlı davranışı için tebrik ediyorum...

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi