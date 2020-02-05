ÃœnlÃ¼ler her an peÅŸlerindeki paparazzilerin takibinde. Hem nerede olduklarÄ± da fark etmiyor. Bazen alÄ±ÅŸveriÅŸte bazen parkta Ã§ocuklarÄ±yla oynarken, bazen araÃ§larÄ±na benzin alÄ±rken... Hatta bazen de kendilerini en rahat hissettikleri yerlerden birinde. ManikÃ¼r- pedikÃ¼r ve masaj salonunda.



BACKGRID USAÂ