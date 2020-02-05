Ünlü oyuncu da o koltukta yakalandÄ±: Bir rahat bÄ±rakmadÄ±nÄ±z!
Hollywood'un Ã¼nlÃ¼leri sÄ±k sÄ±k 'o koltukta' objektiflere yakalanÄ±yor. Bu kez sÄ±ra komedi filmlerinin Ã¼nlÃ¼ oyuncusundaydÄ±.
BACKGRID USA
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Bir anda pencerenin diÄŸer tarafÄ±nda bÃ¼tÃ¼n objektiflerin kendisine yÃ¶nelmiÅŸ olduÄŸunu fark eden oyuncu, paparazzilere ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k hareketler yaptÄ±. O anlar da objektiflere bÃ¶yle yakalandÄ±.
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ÃœnlÃ¼ oyuncu Adam Sandler, Pacific Pelisades'te bir manikÃ¼r ve pedikÃ¼r salonuna gitti. KoltuÄŸa oturup bakÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±rÄ±rken de bir yandan cep telefonuyla ilgilendi.
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Bir sÃ¼re sonra 53 yaÅŸÄ±ndaki Sandler, salonun dÄ±ÅŸÄ±nda toplanan paparazzilerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini fark etti.
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FotoÄŸrafÃ§Ä±lara bazÄ± hareketler ve ilginÃ§ mimiklerle karÅŸÄ±lÄ±k veren Sandler bunun ardÄ±ndan salonda gÃ¶revli genÃ§ kadÄ±nlarla da ÅŸakalaÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan cep telefonuyla ilgilenmeye devam etti.Â
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ÃœnlÃ¼ler her an peÅŸlerindeki paparazzilerin takibinde. Hem nerede olduklarÄ± da fark etmiyor. Bazen alÄ±ÅŸveriÅŸte bazen parkta Ã§ocuklarÄ±yla oynarken, bazen araÃ§larÄ±na benzin alÄ±rken... Hatta bazen de kendilerini en rahat hissettikleri yerlerden birinde. ManikÃ¼r- pedikÃ¼r ve masaj salonunda.
BACKGRID USAÂ
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Rol aldÄ±ÄŸÄ± Temel Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼ (Basic Instinct) adlÄ± filmle yÄ±llarca beklediÄŸi ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan Sharon Stone hala mesleÄŸindeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
BACKGRID USA
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61 yaÅŸÄ±ndaki Stone Ã¶nceki gÃ¼n Beverly Hills'te bir manikÃ¼r- pedikÃ¼r ve masaj salonunda objektiflere takÄ±ldÄ±.
BACKGRID USAÂ
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SaÃ§larÄ±nÄ± basitÃ§e toplayan Stone'un Ã¼zerinde de gÃ¼nlÃ¼k bir kÄ±yafet vardÄ±. YÃ¼zÃ¼nde tek gram makyaj olmayan Sharon Stone gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmekten de rahatsÄ±zlÄ±k duymadÄ±.
BACKGRID USAÂ
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Stone, bir yandan manikÃ¼r ve pedikÃ¼r yaptÄ±rÄ±rken bir yandan da usta masajcÄ±lar sayesinde boynunu rahatlattÄ±.
BACKGRID USA
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Â Ä°ÅŸlemler bittikten sonra da aracÄ±na binerek evinin yolunu tuttu.Â
BACKGRID USAÂ
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Durum Ã¶yle bir hale gelmiÅŸ ki Hollywood'da bazÄ± manikÃ¼r- pedikÃ¼r ve masaj salonlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde her an fotoÄŸrafÃ§Ä±lar bekliyor. Ä°ÅŸte o anlarda yakalanan Ã¼nlÃ¼ler.