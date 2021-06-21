Barbaroslar oyuncuları kimler? İşte Barbaroslar oyuncuları ve konusu
Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan "Barbaroslar" dizisine dair detaylar netleşti. 15. yüzyılın sonlarını yeniden canlandıran Barbaroslar'ın kadrosunda ekranların başarılı isimleri yer alıyor. Peki, Barbaroslar oyuncuları kimler? İşte Barbaroslar oyuncuları ve konusu
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Tarihi dizi Barbaroslar'dan ilk fragman geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Barbaroslar dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'in hikayesi anlatılacak. Barbaroslar dizisinin yayın tarihi kesinleşmedi ancak dev bütçe ayrılan dizinin yeni sezonda ekranlara gelmesi bekleniyor.
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Daha önce Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan, TRT 1’in yeni projesinde Oruç Reis'i canlandıracak. Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis'in ağabeyi Barbaros'u, Yetkin Dikinciler İshak'ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis'in bir diğer kardeşi İlyas'ı canlandıracak.
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Barbaros Hayreddin Paşa kimdir?
Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.
Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da öldü, Beşiktaş'taki türbesine defnedildi.