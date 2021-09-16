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Haber Giriş: 16 Eylül 2021 - 15:56 | 

Barbaroslar İshak Reis kimdir? Yetkin Dikinciler Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı kadrosunda!

İshak Reis’in kim olduğu merak edilen konulardan biri oldu. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Barbaros kardeşlerden biri olan İshak Reis’e Yetkin Dikinciler hayat veriyor. Peki, Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında? İşte en son Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde rol alan ünlü isim hakkında bilgiler

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi kadrosunda yer alan Yetkin Dikinciler İshak Reis’e hayat verecek. İshak Reis, Barbaros Hayrettin Paşa'nın kardeşlerinden biri. İshak Reis’e hayat veren Yetkin Dikinciler 1969 İstanbul doğumlu. Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Babam ve Oğlum, Muhteşem Yüzyıl, Ulak, Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet de bulunuyor.

2YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?

15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Emekli subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur.

Okul çağına kadar baba mesleği nedeniyle dolaşmış karış karış Anadolu'yu. Ağrı, Erzurum, Yozgat, Ankara, Pınarhisar ve Trabzon. İlk okulu Trabzon’da okuyan Yetkin Dikinciler, liseyi İstanbul Şehremini Lisesi'nde bitirdi.

Önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda Yıldız Kenter’in davetiyle üçüncü sınıfta okul değiştirerek geçtiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 1993 yılında bitirdi.

Konservatuvarda öğrenciyken Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda başlayan oyunculuk macerası sırasıyla iki yıl Antalya, dört yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev alır ve nihayetinde 1999 yılında tayinle geldiği İstanbul Devlet Tiyatrosu ile devam eder.

1999 yılında Türk ve Yunan gençleri buluşturmak üzere düzenlenen tiyatro festivalinde sahne alınca, Attis Tiyatrosu'nun dünyaca ünlü yönetmeni “Theodoros Terzopoulos” ile tanışma ve çalışma fırsatı bulur. Ve Attis Tiyatrosu'nun Türk konuk oyuncusu olarak Kolombiya, İspanya, Almanya gibi ülkeleri dolaşarak oyunlar oynadı.

Yetkin Dikinciler, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusudur. Çeşitli diziler de, filmlerde, tiyatrolarda yer almıştır. İlk filmi olan “Leoparın Kuyruğu”nu 1998 yılında Diyarbakır'da çekti. 2010 yılında Star tv de “Yakartop” diye bir yarışmayı sundu.

Son olarak Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu adlı sinema filminde Naim Süleymanoğlu'nun babası Süleyman Süleymanoğlu karakterine hayat vermiştir.

3ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Süleyman) – 2019

Merhaba Güzel Vatanım (Nazım Hikmet) – 2019

Deliler Fatih'in Fermanı (Baba Sultan) – 2018

Kaos – 2018

Biz Size Döneriz – 2017

Bahtiyar Ölmez (Rıfat/Bahtiyar) – 2017

Her Şey Mümkün (Selim / İbrahim) – 2017

Benimle Var Mısın? – 2016

Nadide Hayat (Kaptan Yusuf) – 2015

Şekispir Hoca – 2015

Ailem Bir Alem (Doktor Frasier) – 2015

Muhteşem Yüzyıl (Kara Ahmed Paşa) – 2014

Çanakkale Yolun Sonu – 2013

Kızım İçin (Tuncer) – 2013

Merhaba Hayat (Sinan) – 2012

Umut Üzümleri – 2012

Yarım Kalan Mucize (İsmail Hakkı Tonguç) – 2012

Merhaba Hayat (Sinan) – 2012

Çıplak Gerçek (Galip) – 2012

Bizim Yenge (Adem) – 2011

Umut Yolcuları (Mehmet Müdür) – 2010

Aile Saadeti (Selim Paşa) – 2009

Ulak (Adem) – 2008

Usta (Doğan) – 2008

Kara İnci (Semih) – 2007

Eşref Saati (Sarı Eşref) – 2007

Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet (Nazım Hikmet) – 2007

Kabuslar Evi: Son Dans (Selim) – 2007

Sis ve Gece (Fahri) – 2007

Gözyaşı Çetesi (Cevahir) – 2006

The Net 2.0 (Banka Müdürü) – 2006

Babam Ve Oğlum (Salim) – 2005

Misi (Onur) – 2005

Gülizar (İsmail) – 2004

Üç Kişilik Aşk (Cem) – 2004

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) – 200

4Seni Yaşatacağım (Reşat) – 2003

Leoparın Kuyruğu (Serdar) – 1998

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