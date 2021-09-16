Barbaroslar İshak Reis kimdir? Yetkin Dikinciler Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı kadrosunda!

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR? 15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Emekli subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur.



Okul çağına kadar baba mesleği nedeniyle dolaşmış karış karış Anadolu'yu. Ağrı, Erzurum, Yozgat, Ankara, Pınarhisar ve Trabzon. İlk okulu Trabzon’da okuyan Yetkin Dikinciler, liseyi İstanbul Şehremini Lisesi'nde bitirdi.



Önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda Yıldız Kenter’in davetiyle üçüncü sınıfta okul değiştirerek geçtiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 1993 yılında bitirdi.



Konservatuvarda öğrenciyken Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda başlayan oyunculuk macerası sırasıyla iki yıl Antalya, dört yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev alır ve nihayetinde 1999 yılında tayinle geldiği İstanbul Devlet Tiyatrosu ile devam eder.



1999 yılında Türk ve Yunan gençleri buluşturmak üzere düzenlenen tiyatro festivalinde sahne alınca, Attis Tiyatrosu'nun dünyaca ünlü yönetmeni “Theodoros Terzopoulos” ile tanışma ve çalışma fırsatı bulur. Ve Attis Tiyatrosu'nun Türk konuk oyuncusu olarak Kolombiya, İspanya, Almanya gibi ülkeleri dolaşarak oyunlar oynadı.



Yetkin Dikinciler, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusudur. Çeşitli diziler de, filmlerde, tiyatrolarda yer almıştır. İlk filmi olan “Leoparın Kuyruğu”nu 1998 yılında Diyarbakır'da çekti. 2010 yılında Star tv de “Yakartop” diye bir yarışmayı sundu.



Son olarak Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu adlı sinema filminde Naim Süleymanoğlu'nun babası Süleyman Süleymanoğlu karakterine hayat vermiştir.