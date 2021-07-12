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Televizyon
Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 - 15:39 | 

Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor? Barbaroslar dizisi oyuncuları

TRT 1’in merakla beklenen yeni projesi Barbaroslar’dan yeni görüntüler gelmeye başladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Barbaroslar’ın oyuncu kadrosunda ekranların sevilen yüzleri yer alıyor. Tarihi dizide Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. Peki, Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor? Barbaroslar dizisi oyuncularıyla ilgili bilgiler…

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Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da devam eden dizi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor.

2BARBAROSLAR NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA BAŞLIYOR

BARBAROSLAR NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Barbaroslar dizisinin yeni sezonda TRT 1 ekranlarında izleyici karşısında olması bekleniyor. Dizinin yaz sonu itibariyle Cuma günleri yayına girmesi bekleniyor

3OYUNCULAR VE KARAKTERLER HAKKINDA BİLGİLER

OYUNCULAR VE KARAKTERLER HAKKINDA BİLGİLER

Daha önce Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan, TRT 1’in yeni projesinde Oruç Reis'i canlandıracak. Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis'in ağabeyi Barbaros'u, Yetkin Dikinciler İshak'ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis'in bir diğer kardeşi İlyas'ı canlandıracak.

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