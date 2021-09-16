Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’ndaki Pietro kimdir, gerçek adı? Yiğit Özşener hakkında bilgiler

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR? 6 Nisan 1972 yılında İzmir'de doğan Yiğit Özşener Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunudur. Yedek subay olarak, Kuleli Askeri Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yaptı. Koç Üniversitesi'nde 1997 yılında başladığı İşletme master'ını MBA'yı ( "Master of Business Administration" )1999 yılında tamamladı.



1994 yılında "Stüdyo Oyuncuları" seçmelerine katıldı ve geçti. 1994 yılından 2001 yılına kadar, Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim aldı ve aynı zamanda aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı.



1995'te Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Gergadanlaşma" adlı oyun ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katıldı. Tiyatro dışında reklam filmleri, sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı.



2000 yılında çekilen "Turkcell Hazırkart" reklamında Nil Karaibrahimgil'in peşinden koşan Özgür Çocuk olarak tanındı. 2000 yılında Yunanistan Delphi'de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali'nde, Thedoros Terzopoulos'un yönettiği "Herakles"üçlemesinde oynadı.



2001 yılında kurulmuş olan "Dükkan" Tiyatro Topluluğu'nun kurucu üyesidir.



İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Özşener, Çasod üyesi olup aynı zamanda seslendirme yapmaktadır.Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Yavuz karakterine hayat vermiştir. En son Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandırmıştır.