Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’ndaki Marco Gabriel kimdir? Mehmet Polat hakkında bilgiler

MEHMET POLAT KİMDİR?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Marco Gabriel karakterine hayat veren Mehmet Polat 1970 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. 1992 yılında konservatuvar bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle başladı. Mehmet Polat Kurtlar Vadisi ve Acı Hayat dizilerinde de rol aldı. Cem Yılmaz'ın 2010 yılında çıkardığı Yahşi Batı adlı sinema filminde Johnny Lesh'i canlandırdı. Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosunda da yer aldı.