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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’ndaki Marco Gabriel kimdir? Mehmet Polat hakkında bilgiler

#Mehmet Polat#Barbaroslar Akdeniz’İn Kılıcı#Marco Gabriel

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları arasına katılan Mehmet Polat, Marco Gabriel karakterine hayat veriyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziye dahil olan Polat merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Marco Gabriel’i Mehmet Polat kimdir, kaç yaşında?

1/2Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’ndaki Marco Gabriel kimdir Mehmet Polat hakkında bilgiler

Mehmet Polat’ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen  Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi oyuncuları arasında Mehmet Polat’ta katıldı. Polat’ın oynadığı diziler arasında Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi ve Acı Hayat’ta bulunuyor.

2/2MEHMET POLAT KİMDİR

MEHMET POLAT KİMDİR?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Marco Gabriel karakterine hayat veren Mehmet Polat 1970 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. 1992 yılında konservatuvar bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle başladı. Mehmet Polat Kurtlar Vadisi ve Acı Hayat dizilerinde de rol aldı. Cem Yılmaz'ın 2010 yılında çıkardığı Yahşi Batı adlı sinema filminde Johnny Lesh'i canlandırdı. Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosunda da yer aldı.

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#Mehmet Polat#Barbaroslar Akdeniz’İn Kılıcı#Marco Gabriel