Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. 3 Şubat TRT 1 yayın akışında saat 19:15’te Regaib Kandili Özel programı yer alıyor. Bu akşam Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı’nın yeni bölümü de ekrana gelecek.
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dizi saat 21:00’da başlayacak. TRT 1 yayın akışında saat 19:15’te Regaib Kandili Özel programı, saat 21:00’de Barbaroslar: Akdeniz’İn Kılıcı dizisi yer alıyor.
05:20 Tek Yürek
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
18:45 Ana Haber
19:10 İddiaların Aksine
19:15 Regaib Kandili Özel
21:00 Barbaroslar: Akdeniz’İn Kılıcı
00:15 Masumlar Apartmanı