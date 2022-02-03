Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. 3 Şubat TRT 1 yayın akışında saat 19:15’te Regaib Kandili Özel programı yer alıyor. Bu akşam Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı’nın yeni bölümü de ekrana gelecek.