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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı

#Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı#Barbaroslar #Trt Yayın Akışı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü için araştırmalar hızlandı. TRT 1 yayın akışı Perşembe gününün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Regaip Kandili’nin bugün idrak edilmesi sebebi ile TRT’de kandil özel programı yer alıyor. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

1/3Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı TRT 1 yayın akışı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. 3 Şubat TRT 1 yayın akışında saat 19:15’te Regaib Kandili Özel programı yer alıyor. Bu akşam Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı’nın yeni bölümü de ekrana gelecek.

2/3BARBAROSLAR: AKDENİZİN KILICI BU AKŞAM VAR MI

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM VAR MI?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dizi saat 21:00’da başlayacak. TRT 1 yayın akışında saat 19:15’te Regaib Kandili Özel programı, saat 21:00’de Barbaroslar: Akdeniz’İn Kılıcı dizisi yer alıyor.

3/3TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 Tek Yürek

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Gülümse Hayata

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

18:45 Ana Haber

19:10 İddiaların Aksine

19:15 Regaib Kandili Özel

21:00 Barbaroslar: Akdeniz’İn Kılıcı

00:15 Masumlar Apartmanı

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#Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı#Barbaroslar #Trt Yayın Akışı