Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Gözler Barbaroslar fragmanı ve TRT 1 yayın akışında
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyicileri yeni bölüm için araştırmalarına başladılar. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin en son 15. bölüm fragmanı ekrana geldi. Dizilerin bu hafta yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi üzerinde Barbaroslar izleyicileri araştırmalarına başladılar. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin en son 15. Bölümü ekrana gelmişti. TRT 1 yayın akışı içerisinde dizinin yeni bölümünün yer almaması merak uyandırdı. Bu akşam 20:00’de Mahrem Belgeseli ekrana gelecek.
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. TRT 1’de bu akşam 20:00’de Mahrem Belgeseli ekrana gelecek. 22:00’da ise Görevimiz Tehlike 3 yayınlanacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahrem (Altyazılı)
22:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 3" (Altyazılı)
02:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
05:15 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahrem (Altyazılı)
22:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 3" (Altyazılı)
02:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)