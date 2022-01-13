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Televizyon
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 10:04 | 

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm araştırmaları dizinin takipçileri izleyiciler tarafından hız kazandı. Pek çok dizinin bu hafta da yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı aramalarına neden oldu. Son olarak 15. bölümünün ekrana geldiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm ne zaman? İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm hakkında bilgiler...

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin en son 15. Bölümü ekrana gelmişti. TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm ne zaman, bu akşam yeni bölüm var mı? İşte merak edilenler...
2BARBAROSLAR AKDENİZİN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son olarak 15. bölüm ile izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin bu hafta da yeni bölümü TRT1 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam tekrar bölümü yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm 20 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.
313 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

13 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)13:15 Beni Böyle Sev16:30 Seksenler (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 İddiaların Aksine20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar)23:25 Teşkilat (Altyazılı)02:15 Gizemli Tarih "Derinkuyu"02:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar)
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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 16. BÖLÜM FRAGMANI

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