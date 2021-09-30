Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

Dizinin oyuncularından Pelin Akil Altan. çekim yerleriyle ilgili açıklamada bulunmuştu. platosunun çok gerçekçi olduğunu ifade eden oyuncu Pelin Akil Altan ise, şunları söylemişti. "İnanılmaz bir platonun içindeyiz. İnanılmaz bir dekor var. Oyunculuk yaparken gerçekten o döneme ait, içindeymiş gibi hissediyorsunuz."