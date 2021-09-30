Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...
TRT 1 dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu ve konusuyla olduğu kadar çekim yerleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...
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Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.
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Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.
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Dizinin oyuncularından Pelin Akil Altan. çekim yerleriyle ilgili açıklamada bulunmuştu. platosunun çok gerçekçi olduğunu ifade eden oyuncu Pelin Akil Altan ise, şunları söylemişti. "İnanılmaz bir platonun içindeyiz. İnanılmaz bir dekor var. Oyunculuk yaparken gerçekten o döneme ait, içindeymiş gibi hissediyorsunuz."