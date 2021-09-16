Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları ve çekim yerleri
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı çekim yerleri ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan gibi isimler bulunuyor. Dizi her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor?
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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin nerede çekildiği merak edilen konulardan biri oldu. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor. İşte Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı hakkında merak edilenler
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BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.
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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.