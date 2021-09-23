Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları, karakterleri ve çekim yerleri araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda Oruç Reis, Hızır Reis, İlyas Reis ve İshak Reis’in başından geçenler anlatılıyor. Barbaros kardeşlerden biri olan Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan canlandırıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları, karakterleri ve çekim yerleri
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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu gibi isimler yer alıyor. Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.
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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.
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Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)
Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)
Yiğit Özşener (Pietro)
Pelin Akil (İsabel)
Yetkin Dikinciler (İshak)
Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)
Melis Babadağ (Zeynep)
İsmail Filiz (Kılıçoğlu)
Caner Topçu (İlyas)
Gülcan Arslan (Despina)
Devrim Evin (Antuan)
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BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.