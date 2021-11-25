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Televizyon
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 15:13 | 

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem kimdir? Cemre Gümeli, Barbaroslar oyuncuları arasında

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Meryem karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Hızır ile Niko, Işığın Kızı’nı bulmak için vardıkları Tenebris Adası’nda birçok tuzağı atlatmış fakat Diego’nun tuzağına düşmüştü. Hızır ile Niko’nun yardımına Işığın Kızı Meryem yetişmişti. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem kimdir? İşte Cemre Gümeli hakkında bilgiler

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Cemre Gümeli, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin merak edilen isimlerinden biri oldu. Dizinin kadrosuna dahil olan Cemre Gümeli Meryem karakterine hayat veriyor. Ünlü isim daha önce Bay Yanlış, Elimi Bırakma, Tatlı İntikam gibi dizilerde rol aldı.
2CEMRE GÜMELİ KİMDİR

CEMRE GÜMELİ KİMDİR?

Cemre Gümeli, 1993 İstanbul doğumlu. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yılları boyunca da devam etti. Bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer almasının yanında Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı.

2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma’da rol aldı. 2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı.
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Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır. Ünlü isim Bay Yanlış dizisinde Deniz karakterine hayat verdi.
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