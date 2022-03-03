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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas kimdir? Caner Topçu hakkında merak edilenler

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda Kelemez’deki vazifesinin elinden alınmasına içerleyen İlyas ile Oruç’un arası açılmaya yüz tutuyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas kimdir? Caner Topçu kaç yaşında?

1/2Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas kimdir Caner Topçu hakkında merak edilenler

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi izleyicileri İlyas karakterini araştırmaya başladılar. Her fırsatta İlyas’ı Oruç Reis’e karşı kışkırtmaya çalışan Mesih Paşa İlyas’ı kendine çekmeye çalışıyor. Dizide İlyas karakterine hayat veren Caner Topçu’nın daha önce rol aldığı yapımlar arasında Nöbet dizisi de yer alıyor.

2/2CANER TOPÇU KİMDİR

CANER TOPÇU KİMDİR?

Nöbet dizisiyle tanınan Caner Topçu şimdi de Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis’i oynayacak. Caner Topçu, 1997 İstanbul doğumlu, Samandıra EML'de okumaktadır. İnançtan Zafere, Sarıkamış , Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır. İlk oynadığı Bilinçsizler filminde Recep rolü olmuştu.

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