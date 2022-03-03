Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas kimdir? Caner Topçu hakkında merak edilenler

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi izleyicileri İlyas karakterini araştırmaya başladılar. Her fırsatta İlyas’ı Oruç Reis’e karşı kışkırtmaya çalışan Mesih Paşa İlyas’ı kendine çekmeye çalışıyor. Dizide İlyas karakterine hayat veren Caner Topçu’nın daha önce rol aldığı yapımlar arasında Nöbet dizisi de yer alıyor.