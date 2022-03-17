Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 17 Mart TRT 1 yayın akışı

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın bu akşam neden olmadığı araştırılıyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin sevenleri her hafta sabırsızlıkla perşembe gününü bekliyorlar. 17 Mart TRT 1 yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Berat Kandili özel programı yer alıyor. Yayınlanan fragman ile Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu.