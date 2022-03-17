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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 17 Mart TRT 1 yayın akışı

#Barbaroslar Akdeniz’İn Kılıcı#Barbaroslar Yeni Bölüm#Trt Yayın Akışı

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm için araştırmalar hız kazandı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. Dizinin en son 23. bölümü ekrana geldi. Berat Kandili’nin bugün idrak edilmesi sebebi ile TRT’de kandil özel programı yer alıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

1/3Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman 17 Mart TRT 1 yayın akışı

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın bu akşam neden olmadığı araştırılıyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin sevenleri her hafta sabırsızlıkla perşembe gününü bekliyorlar. 17 Mart TRT 1 yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Berat Kandili özel programı yer alıyor. Yayınlanan fragman ile Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu.

2/3BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü 24 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek. Bu akşam TRT 1 yayın akışında saat 22:00’de dizinin tekrarı bulunuyor.

3/317 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

17 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Berat Kandili Özel

22:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

01:15 Türk Sineması Rüya Makamı

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#Barbaroslar Akdeniz’İn Kılıcı#Barbaroslar Yeni Bölüm#Trt Yayın Akışı