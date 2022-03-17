Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 17 Mart TRT 1 yayın akışı

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın bu akşam neden olmadığı araştırılıyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin sevenleri her hafta sabırsızlıkla perşembe gününü bekliyorlar. 17 Mart TRT 1 yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Berat Kandili özel programı yer alıyor. Yayınlanan fragman ile Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu.
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü 24 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek. Bu akşam TRT 1 yayın akışında saat 22:00’de dizinin tekrarı bulunuyor.
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:30 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Berat Kandili Özel
22:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
01:15 Türk Sineması Rüya Makamı