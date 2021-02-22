Gündem Ali AKSOYER/DHA Haber Giriş: 22 Şubat 2021 - 10:43 | 22 Şubat 2021 - 10:43

Barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor: Yüzde 51.33

İstanbul'da etkili olan yağmurlu ve kar yağışlı sistemler barajların doluluk oranını olumlu yönde etkiledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33 olarak ölçüldü. Barajlarda şu anda 445 milyon metre küp su birikti. Bu su miktarı hesaplamalara göre bu su hiç yağmur yağmaması durumunda bile yaklaşık 160 gün yetiyor. Doluluk oranı yüzde 48.14'e çıkan Terkos baraj gölünde çamura saplanan sandallar yeniden yüzmeye başladı. Bölgedeki son durum havadan fotoğraflandı.