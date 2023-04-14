BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI 14 Nisan 2023| Türkiye geneli barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar? Bakanlık son durumu açıkladı

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İSKİ verilerine göre 14 Nisan 2023 tarihinde İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 44.96 seviyesine ulaştı. Baraj doluluk oranları şöyle;
|Baraj Adı
|Baraj Kapasitesi (m3)
|Doluluk Oranı (%)
|Açıklama
|Omerli
|235371000
|70.63
|-
|Darlik
|107500000
|59.14
|-
|Elmali
|9600000
|46.72
|-
|Terkos
|162241000
|37.27
|-
|Alibey
|34143000
|19.7
|-
|BCekmece
|148943000
|32.12
|-
|Sazlidere
|88730000
|32.83
|-
|Istrancalar
|6231000
|53.6
|-
|Kazandere
|17424000
|13.92
|-
|Pabucdere
|58500000
|10.76
|-