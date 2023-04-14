BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI 14 Nisan 2023| Türkiye geneli barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar? Bakanlık son durumu açıkladı

Her ne kadar baraj doluluk oranı düşük görülse de barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1,5 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır. Bursa ilinin aktif doluluk oranı yüzde 45,7'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 6,4 daha az su bulunmaktadır. Özellikle Bursa ilimizin 2 ay önce ciddi bir içme suyu sorunu ile karşılaşabileceği düşünülmüş ve yer altı su kuyuları hemen devreye alınmaya başlanılmıştır. Ancak barajların doluluk oranı son 1 ayda yüzde 35 artmıştır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde içme suyu ihtiyacının yaklaşık 7 aylık kısmını karşılayabilme kapasitesi vardır. Ayrıca ihtiyaç halinde yer altı su kuyuları da devreye alınabilecektir. Ayrıca ülkemiz yağışlı bir dönemden geçmektedir. Bunun da baraj doluluklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.