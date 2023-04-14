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BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI 14 Nisan 2023| Türkiye geneli barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar? Bakanlık son durumu açıkladı

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#Barajlarda Doluluk Oranı#İstanbul Barajları Son Durum#Barajlarda Su Seviyesi Ne Kadar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 20:40

Barajlarda doluluk oranları, kuvvetli sağanak yağışların ardından güncellendi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye genelinde beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle su oranları kritik seviyeye geriledi. İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını karşılayan Kazandere alarm verirken güncel olanlar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ekim 2022- 13 Nisan 2023 tarihleri arası Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6 azalma, 2022 su yılına göre de yüzde 16,6 oranında azalma meydana geldiği belirtildi. Peki, barajlarda doluluk oranı ne kadar oldu, su seviyesi yüzde kaç? İşte, barajlarda son durum hakkında yapılan açıklamanın ayrıntıları.

1/5BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI 14 Nisan 2023| Türkiye geneli barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar Bakanlık son durumu açıkladı

Barajlardaki su oranı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kurak geçen sonbahar ve kış mevsimi sonrası kritik seviyelere ulaştı. İSKİ tarafından günlük yayınlanan baraj doluluk oranı her geçen gün azalırken, yaşanan kuvvetli yağışlarla beraber barajlardaki son durum yeniden güncellendi. 14 Nisan tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye geneli barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. Açıklamada "Ülkemiz yağışlı bir dönemden geçmektedir. Bunun da baraj doluluklarına olumlu etki yapması beklenmektedir." denildi.

2/5BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI NE KADAR

BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ekim 2022- 13 Nisan 2023 tarihleri arası Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6 azalma, 2022 su yılına göre de yüzde 16,6 oranında azalma meydana geldiği belirtildi. Günlük izlemesi yapılan düzenlenmiş doğal göller hariç 428 depolama tesisinde geçen yıl doluluk oranı 39,6'yken; bu yıl aynı tarihte yüzde 46 aktif doluluk gözlendiği, 428 barajda 137 milyar metreküp su ölçüldüğü kaydedildi. 301 sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranının yüzde 41, 113 içme suyu barajında aktif doluluk oranının yüzde 46, 149 enerji maksatlı barajda da aktif doluluk oranının yüzde 47,5 olduğu açıklandı.

3/5BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI 14 Nisan 2023| Türkiye geneli barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar Bakanlık son durumu açıkladı

Bazı büyükşehirlerdeki içme suyu durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:"İstanbul ilinin aktif doluluk oranı yüzde 43'tür. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 40 oranından daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 5 aylık karşılayabilme kapasitesi vardır. Ankara ilinin aktif doluluk oranı yüzde 27'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 1,5 daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır. Bu dönemde Ankara'da kaynaklarla ilgili bir sıkıntı öngörülmemektedir. Ayrıca acil durumda Kesikköprü Barajı'ndan (Kızılırmak) su getirme sistemi ile günde 460 bin metreküp su temin edilebilme imkanı bulunmaktadır. İzmir ilinin aktif doluluk oranı yüzde 22,1'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 8 daha az su bulunmaktadır. Barajların yanında yer altı su kuyuları ile yüzde 57 civarında içme suyuna takviye yapılmaktadır. Bu durum göz önünde alındığında önemli problemle karşılaşılması beklenilmemektedir.

4/5BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI 14 Nisan 2023| Türkiye geneli barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar Bakanlık son durumu açıkladı

Her ne kadar baraj doluluk oranı düşük görülse de barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1,5 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır. Bursa ilinin aktif doluluk oranı yüzde 45,7'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 6,4 daha az su bulunmaktadır. Özellikle Bursa ilimizin 2 ay önce ciddi bir içme suyu sorunu ile karşılaşabileceği düşünülmüş ve yer altı su kuyuları hemen devreye alınmaya başlanılmıştır. Ancak barajların doluluk oranı son 1 ayda yüzde 35 artmıştır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde içme suyu ihtiyacının yaklaşık 7 aylık kısmını karşılayabilme kapasitesi vardır. Ayrıca ihtiyaç halinde yer altı su kuyuları da devreye alınabilecektir. Ayrıca ülkemiz yağışlı bir dönemden geçmektedir. Bunun da baraj doluluklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.

5/514 NİSAN İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

14 NİSAN İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre 14 Nisan 2023 tarihinde İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 44.96 seviyesine ulaştı. Baraj doluluk oranları şöyle;

Baraj Doluluk Oranları
Baraj AdıBaraj Kapasitesi (m3)Doluluk Oranı (%)Açıklama
Omerli23537100070.63-
Darlik10750000059.14-
Elmali960000046.72-
Terkos16224100037.27-
Alibey3414300019.7-
BCekmece14894300032.12-
Sazlidere8873000032.83-
Istrancalar623100053.6-
Kazandere1742400013.92-
Pabucdere5850000010.76-

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