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Güncel
Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR. (DHA)
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 09:58 | 

Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı

ESKİŞEHİR’e içme suyu sağlanan Porsuk Barajı’ndaki su seviyesi, mevsim normallerinin altında görülen yağışlar nedeniyle yüzde 33,2'ye kadar düştü. Yaklaşık 45 yıl önce alanı genişletilen baraj nedeniyle istimlak edilerek, boşaltılan eski İncesu köyünün ev temelleri ve bir kısmı sular altında kalan caminin minaresi ise suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Boş arazinin ortasında yer alan cami minaresi, ilginç görüntü oluşturdu.

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