Baraj puanı düşünce sıralama değişir mi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS baraj puanının düşürülmesine ilişkin çalışmasını 10 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YDT puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıkladı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran'da yapılan 2021-YKS'nin sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı.ÖSYM'nin sayısal verilerine göre TYT'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 68'i baraj olarak belirlenen 150 ve üzerinde puan aldı. AYT'nin sayısal puan türünde adayların yüzde 42,85'i barajı geçerek 180 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 60,09'u, eşit ağırlıkta yüzde 48,04'ü barajı geçti. YDT'de ise 104 bin 909 adayın yüzde 80,68'i baraj puan olan 180 ve üzerinde puan almayı başardı.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS baraj puanının düşürülmesine ilişkin çalışmasını 10 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YDT puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıkladı.
Baraj puanının düşürülmesi merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede tercih yapma hakkı kazanan adayların puanları ve sıralamasında değişikliğe neden olmayacak.
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YÖK'ün açıklamasına göre uygulama, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, "boş kalan kontenjanlar için ilave tercih fırsatı" anlamı taşıyor.