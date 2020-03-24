Baraj dizisinin oyuncuları kimler? Baraj dizisi nerede çekiliyor?

Burak Yörük - Tarık Tarık; 25-30 yaşlarında yakışıklı, çekici, karizmatik, kadınlar ve ilişkiler konusunda uzman sayılabilecek bilgiye ve yeteneğe sahip biridir. Sözcükleri kullanmadaki başarısıyla elde edemeyeceği kadının olmadığına inanır. Zamanını tavladığı zengin kadınların hayatlarına ortak olup paralarını yiyerek lüks içinde geçirmektedir.



Sorumsuz ve vurdumduymazdır. Aşka inanmaz. Duygusallık ve romantizmi sadece amacına ulaşmak için kullanılır. Kadınlar ve lüks yaşam tutkusudur. Ancak parasını harcadığı bir kadının tekinsiz babası onu fark eder ve hem kızından uzaklaştırmak, hem de kızından yediği paraları geri ödetmek için onu sahibi olduğu baraj inşaatına gönderir. Nazım ustanın himayesine emanet eder. Tarık ait olmadığı bu ortamdan kaçmaya çalışır ancak tüm yollar Nazım’a çıkmaktadır. Nazım ile bir üstünlük mücadelesi başlar. Ve sonunda alacağı intikam ayağına gelir. Nazım yazıştığı kadına Tarık’ın fotoğrafını göndermiştir. Tarık’tan iki günlüğüne yerine geçmesini ister. Bu durumu kendi konforuna kullanan Tarık için, süreç içinde Nehir’e olan hislerinin aşka dönüşmesi her şeyi çıkmaza sokacaktır. Aşk ile ilk defa karşılaşan, üstelik bunu bir başkasının sevdiği kadına karşı hisseden Tarık için bildiklerini unuttuğu yeni bir macera başlayacaktır.