Oyun Ve Aktiviteler Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 13:05 , 10 Nisan 2020 - 13:20

Banyo zamanını keyfe dönüştürün! Çocuğunuzun eğlenmesi için...

Banyo yapmak çocukları oldukça rahatlatır. Banyoda çeşitli eğlenceler yaratarak burada geçirilen zamanı daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Bu noktada oyuncaklar en büyük yardımcılarınız olabilir. Çocuğunuzun banyo zamanını güzelleştirecek ve gelişimine katkıda bulunacak oyuncakları sizin için derledik.



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