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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 13:05,

Banyo zamanını keyfe dönüştürün! Çocuğunuzun eğlenmesi için...

Banyo yapmak çocukları oldukça rahatlatır. Banyoda çeşitli eğlenceler yaratarak burada geçirilen zamanı daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Bu noktada oyuncaklar en büyük yardımcılarınız olabilir. Çocuğunuzun banyo zamanını güzelleştirecek ve gelişimine katkıda bulunacak oyuncakları sizin için derledik.

Bu bir ilandır.

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Çocuğunuzun banyo zamanı oyuncaklarla daha eğlenceli hale gelebilir. Bu noktada anne babalar oyuncak tercih ederken hem bu zamanı neşeli hale getirmesine hem de gelişimini desteklemesine dikkat ediyor. İşte çocuğunuzun banyo saatini keyfe dönüştürecek oyuncaklar...

2Tomy - Doremi Yunuslar

Tomy - Doremi Yunuslar

Çocuğunuzun banyo zamanını Tomy - Doremi Yunuslar ile daha keyifli hale getirebilirsiniz. Banyo esnasında el koordinasyonu ve neden-sonuç ilişkisi kurmaya yardımcı olan bu oyuncak çocuğunuzun gelişimine de destek olur.

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3Tomy Paytak Penguen

Tomy Paytak Penguen

Paytak Penguen, turuncu kollukları ile banyo yapmak oldukça eğlenceli. Bunun için tek yapmanız gereken yüzmesi için arka kısmında bulunan düğmeyi çevirip kurmanız yeterli. Yüzüstü çevirdiğinizde de ağzından çıkan balonları görebilirsiniz. Ayrıca çıkardığı neşeli sesleri de duyabilirsiniz.

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4Tomy Sörfçü Kunduz

Tomy Sörfçü Kunduz

Banyo zamanına neşe katacak Sörfçü Kunduz'un yüzmesi için sırtında yer alan düğmeyi çevirip kurun. Çocuğunuzun heyecanla izlediği görebilirsiniz. Ayrıca, kuyruğuna dokunduğunuz zaman da eğlenceli sesleri duyabilirsiniz.

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5Tomy Islatan Ejderha

Tomy Islatan Ejderha

Islatan Ejderha ile çocuğunuz banyo yaparken eğlenebilir. Ejderhaya bastırıldığında ağzından fışkıran ışıklı su oldukça ilgi çekici. Ayrıca gelişime de katkıda bulunan bu oyuncak 18 ay ve üzeri için uygundur.

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6Bondigo BL1081 Banyo Oyuncağı

Bondigo BL1081 Banyo Oyuncağı

Bondigo Banyo Oyuncağı, parlak ve renkli tasarımıyla banyo kullanıma oldukça uygun. İç içe geçmeli kaplardan oluşan bu güzel oyuncak çocuğunuzun banyo zamanını daha da eğlenceli hale getirebilir.

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7Bestway Şişme Banyo Oyuncakları

Bestway Şişme Banyo Oyuncakları

Bestway Şişme Banyo Oyuncakları, 6 oyuncaktan oluşuyor. Renkli tasarımlarıyla dikkat çeken bu oyuncaklar, çocuğunuzun banyo yaparken oyun arkadaşı olabilir.

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