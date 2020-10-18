Banu Alkan’dan çok konuşulacak açıklamalar: O gün ölmek istedim!
CNN TÜRK’ün “Sorgu Sual” programına konuk olan Banu Alkan, sunucular Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularına ilginç yanıtlar verdi. Maddi zorluk çektiği dönemde Fikret Mualla tablolarını sattığını söyleyen sanatçı, “Bir-iki tabloyu kötü günler için saklıyorum” dedi.
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1
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* Hayatınıza giren insanlar size gerçekten değer verdi mi? - İlk eşim Gürbüz (Hanif) dünyayı ayağıma serdi.
* Neden o öldükten sonra kendinizi sokakta buldunuz? - Sokakta bulmadım. Çocukları beni çok üzdü. 11 yıl oturduğum yalıyı mahkemeyle boşaltmak zorunda kaldım.
2
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* Zor durumda kaldınız... - Fikret Mualla tablolarını çok büyük paralara müzayedelerde sattım. Arsamı da.
* Hep “birinci benim” tavrınız var, peki ikinci kim? - Hülya Avşar.
3
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* Sezen Aksu’dan daha iyi şarkı söylediğinizi söylemiştiniz. Aksu’nun haberi var mı bundan? - Var, kendisi 1 numaralı hayranım. Şaka şaka Sezencim. Ama ben de senin kadar iyi yazıyorum.
* Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? - Konserlere gidiyorum, reklamlar var. Bir-iki Fikret Mualla tablom duruyor. Kötü günler için saklıyorum.
4
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ÖLMEK İSTEDİM
* En dipte olduğunuz zaman hangi andı? - Gürbüz Bey’i kaybettiğim zaman. Ölmek istedim. Üzüntüyle kendime zarar verdim.
* Banu Alkan’ın Murat Taşdemir gibi biriyle ne işi vardı? - O masmavi gözlerine âşık oldum.
5
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* Size tokat attığında nasıl bir farkındalık yaşadınız? - Aşk bitti. Hayatta onsuz yaşamayı düşünmezdim ama. 13 yıl boyunca ondan herhangi bir şiddet görmedim.
* Taksicilere borcunuz var mı? - Asla. Şehir efsanesi bu.
6
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CÜNEYT’LE ÖPÜŞMEMİ UNUTAMADIM
* “Hiç unutamadım” dediğiniz bir öpüşme sahnesi oldu mu?
Oldu tabii. Cüneyt Arkın’la. Çok yakışıklı bir adam. 30’lu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Bir bakış bile olmadı aramızda. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil, çok cool, muhteşem bir insan.
7
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Banu Alkan’ın konuk olduğu “Sorgu Sual” bu gece saat 01.30’da CNN TÜRK’te ekrana gelecek.