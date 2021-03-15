Bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu- İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları
Pandemi dönemi bankaların faiz oranlarında da değişikliklere gitmesine sebep oldu. Bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, konut kredisi güncel faiz oranlarını açıkladı. İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları...
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Bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Banka kredisiyle ev olacak olan vatandaşlar, bankaların konut kredisinde belirledikleri yeni oranları araştırıyor.