MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu- İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları
GeriEkonomi Bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu- İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 11:15 | 

Bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu- İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları

Pandemi dönemi bankaların faiz oranlarında da değişikliklere gitmesine sebep oldu. Bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, konut kredisi güncel faiz oranlarını açıkladı. İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Banka kredisiyle ev olacak olan vatandaşlar, bankaların konut kredisinde belirledikleri yeni oranları araştırıyor.

215 MART 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

15 MART 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.37

315 MART 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

15 MART 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

415 MART 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

15 MART 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.34

Konut kredisi: 1.32

515 MART 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

15 MART 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.43

Konut kredisi: 1.34

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi