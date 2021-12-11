Bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar? Promosyon güncellemesi haberlerine BDDK’dan açıklama geldi
BDDK’nın kararı doğrultusunda emekli maaşı banka promosyonunda güncelleme yapılacağı mesajları ardından açıklama geldi. BDDK kaynakları böyle bir kararın bulunmadığını belirterek, mağduriyet olmaması için dikkatli olunmasını istedi. Peki, bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?
Bankaların ise emekli aylıklarını taşımak isteyenlere yönelik kampanyaları sürüyor. Kamu ve özel bankalar, son 4 yıldır emekli maaşı ödedikleri müşterine promosyon adı altında belli bir miktarda ödeme yapıyor. SGK ile protokol çerçevesinde bankalar promosyon ödemelerinin miktarını kendileri belirliyor. 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişen emekli promosyon ödemelerini almak isteyenlerin aldıkları bankalara gidip promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.
PROMOSYON GÜNCELLEMESİ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL
Ancak promosyon ödemelerinin BDDK tarafından güncellendiğine yönelik çıkan haberlere ve vatandaşlara gönderilen yanıltıcı mesajlara yalanlama geldi. Kurumun maaş promosyonlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme veya karar hazırlığının ya da son dönemde bankalara bu yönde iletilen bir bilginin bulunmadığını vurguladı. Kamuoyunda sosyal medya ve telefon yazışmaları yoluyla yapılan mesajların da doğru olmadığını ifade ettiler.
Emeklilere gelen mesajlarda, “Emekli maaşı alan veya yakınları emekli maaşı alan arkadaşlar... 08 Kasım’da BDDK promosyon güncellemeleri ile ilgili bir karar aldı. BDDK kararıyla emeklilere promosyon güncellemesi yapılıyor. Maaş aldığınız bankaya gidip promosyon güncellemesi yapılmasını istiyorsunuz. Önce hak edilmemiş bakiyeyi kesip, sonra 2 bin TL yatırıyorlar. İstemezseniz yapmıyorlar. Otomatik bir uygulama değil. Son tarih 30 Aralık” ifadelerine yer veriliyor.
Emeklilere gelen mesajlarda, “Emekli maaşı alan veya yakınları emekli maaşı alan arkadaşlar... 08 Kasım’da BDDK promosyon güncellemeleri ile ilgili bir karar aldı. BDDK kararıyla emeklilere promosyon güncellemesi yapılıyor. Maaş aldığınız bankaya gidip promosyon güncellemesi yapılmasını istiyorsunuz. Önce hak edilmemiş bakiyeyi kesip, sonra 2 bin TL yatırıyorlar. İstemezseniz yapmıyorlar. Otomatik bir uygulama değil. Son tarih 30 Aralık” ifadelerine yer veriliyor.
Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiyor. Bir banka 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ile 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı olanlara 625 TL; 2 bin 500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.