Bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar? Promosyon güncellemesi haberlerine BDDK'dan açıklama

PROMOSYON GÜNCELLEMESİ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

Son günlerde birçok vatandaşa gelen, BDDK’nın kararı doğrultusunda emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme alınabileceği mesajıyla ilgili uyarı geldi. Kurumun maaş promosyonlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme veya karar hazırlığının ya da son dönemde bankalara bu yönde iletilen bir bilginin bulunmadığını vurguladı. Kamuoyunda sosyal medya ve telefon yazışmaları yoluyla yapılan mesajların da doğru olmadığını ifade ettiler.



Emeklilere gelen mesajlarda, “Emekli maaşı alan veya yakınları emekli maaşı alan arkadaşlar... 08 Kasım’da BDDK promosyon güncellemeleri ile ilgili bir karar aldı. BDDK kararıyla emeklilere promosyon güncellemesi yapılıyor. Maaş aldığınız bankaya gidip promosyon güncellemesi yapılmasını istiyorsunuz. Önce hak edilmemiş bakiyeyi kesip, sonra 2 bin TL yatırıyorlar. İstemezseniz yapmıyorlar. Otomatik bir uygulama değil. Son tarih 30 Aralık” ifadelerine yer veriliyor.