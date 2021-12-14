Bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar? Promosyon güncellemesi haberlerine BDDK'dan açıklama
Bankaların emekli promosyon uygulaması devam ediyor. SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokol çerçevesinde bankalar, aylıklarını kendi şubelerine transfer eden emeklilere promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Ancak son dönemlerde vatandaşlar arasında BDDK'nın güncellemesi ardından ‘promosyonların’ arttığına yönelik mesajlar dolaşmaya başladı. BDDK ise söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtlerek vatandaşların bu mesajlara itibar göstermemesi gerektiğine dikkat çekti. Peki, bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar? Promosyon güncellemesi haberlerine BDDK'dan açıklama
Bankaların ise emekli aylıklarını taşımak isteyenlere yönelik kampanyaları sürüyor. Kamu ve özel bankalar promosyon ödemelerinin miktarını maaş miktarına göre kendileri belirliyor. 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişen emekli promosyon ödemelerini almak isteyenlerin aldıkları bankalara gidip promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.
İŞ BANKASI
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
AKBANK
Akbank'tan yapılan promosyon açıklamasında "SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz." denildi.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.
GARANTİ BANKASI
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara; 2.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Banka maaşa göre emeklilere 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
AKBANK
Akbank'tan yapılan promosyon açıklamasında "SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz." denildi.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.
GARANTİ BANKASI
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara; 2.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Banka maaşa göre emeklilere 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor.
PROMOSYON GÜNCELLEMESİ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL
Son günlerde birçok vatandaşa gelen, BDDK’nın kararı doğrultusunda emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme alınabileceği mesajıyla ilgili uyarı geldi. Kurumun maaş promosyonlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme veya karar hazırlığının ya da son dönemde bankalara bu yönde iletilen bir bilginin bulunmadığını vurguladı. Kamuoyunda sosyal medya ve telefon yazışmaları yoluyla yapılan mesajların da doğru olmadığını ifade ettiler.
Emeklilere gelen mesajlarda, “Emekli maaşı alan veya yakınları emekli maaşı alan arkadaşlar... 08 Kasım’da BDDK promosyon güncellemeleri ile ilgili bir karar aldı. BDDK kararıyla emeklilere promosyon güncellemesi yapılıyor. Maaş aldığınız bankaya gidip promosyon güncellemesi yapılmasını istiyorsunuz. Önce hak edilmemiş bakiyeyi kesip, sonra 2 bin TL yatırıyorlar. İstemezseniz yapmıyorlar. Otomatik bir uygulama değil. Son tarih 30 Aralık” ifadelerine yer veriliyor.
Emeklilere gelen mesajlarda, “Emekli maaşı alan veya yakınları emekli maaşı alan arkadaşlar... 08 Kasım’da BDDK promosyon güncellemeleri ile ilgili bir karar aldı. BDDK kararıyla emeklilere promosyon güncellemesi yapılıyor. Maaş aldığınız bankaya gidip promosyon güncellemesi yapılmasını istiyorsunuz. Önce hak edilmemiş bakiyeyi kesip, sonra 2 bin TL yatırıyorlar. İstemezseniz yapmıyorlar. Otomatik bir uygulama değil. Son tarih 30 Aralık” ifadelerine yer veriliyor.