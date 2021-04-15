Bankaların çalışma saatleri değişti 15 Nisan 2021: Bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
Bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, son kısıtlama sürecinin ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başlamıştı. Daha önceki kısıtlama dönemlerinde çalışma saatleri için düzenlemeye giden bazı bankalar, yeni kısıtlama sürecine adapte olabilmek için çalışma saatlerinde güncellemeye gitti. Peki, bankalar çalışma saatleri kapsamında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
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Bankaların çalışma saatleri değişti. Pek çok bankanın resmi internet sitesi ve SMS aracılığıyla duyurduğu yeni çalışma saatleri, kısıtlama dolayısıyla değişiklik içeriyor. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl şekillendi? İşte, 15 Nisan 2021 bankaların çalışma saatleri bilgisi
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.
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ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."
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FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"
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AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."