Bankaların çalışma saatleri değişti 15 Nisan 2021: Bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Bankaların çalışma saatleri değişti. Pek çok bankanın resmi internet sitesi ve SMS aracılığıyla duyurduğu yeni çalışma saatleri, kısıtlama dolayısıyla değişiklik içeriyor. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl şekillendi? İşte, 15 Nisan 2021 bankaların çalışma saatleri bilgisi



VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."



İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."



YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ



"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.