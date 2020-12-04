Bankalar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri 2021

QNB Finansbank çalışma saatleri QNB Finansbank, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.



QNB Finansbank’tan yapılan açıklama şu şekilde:



“Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığını korumak ve sizlere kesintisiz hizmet vermek üzere İstanbul ili içindeki çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiştir. Bu doğrultuda; tüm şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet verecektir. Cep Şubesi, İnternet Şubesi, ATM veya Çağrı Merkezi kanallarımızı öncelikli olarak kullanabilirsiniz.”