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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 16:26 | 

Bankalar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri 2021

Bankaların çalışma saatleri pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında değişkenlik gösteren bankaların çalışma saatleri, kurumların resmi internet siteleri üzerinden yayımlandı. Peki, Bankalar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte, bankaların çalışma saatleri hakkında güncel bilgiler

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Bankaların çalışma saatleri yeniden ele alındı. Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının yeniden yükselişe geçmesi sonrası mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Reel sektör, firmalar, KOBİ'ler ve hanehalkının ekonomik açıdan bu süreçte sıkıntıya düşmemesi için kredi taksit ödemesinin ötelenmesi, borç yapılandırması, ilave limit artışı gibi çok önemli adımlar atan bankalar, şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde de değişikliğe gitti.

Bankaların bir kısmı 10.00-16.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurdu.

2Akbank çalışma saatleri
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Akbank çalışma saatleri

Akbank’tan yapılan açıklamada "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.

3DenizBank çalışma saatleri
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DenizBank çalışma saatleri

DenizBank da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Denizbank “2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz.” açıklamasını yaptı.

4Türkiye İş Bankası çalışma saatleri değişti
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Türkiye İş Bankası çalışma saatleri değişti

İş Bankası yaptığı açıklamada “Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir.”

5Garanti BBVA kaçta açılıyor
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Garanti BBVA kaçta açılıyor?

Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Koronavirü tedbirleri kapsamında Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

6HSBC ne zaman açlıyor
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HSBC ne zaman açlıyor?

HSBC’de mesai saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında. HSBC yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerin çalışma saatlerinin 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişeceğini bildirdi.

7Yapı Kredi çalışma saatleri
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Yapı Kredi çalışma saatleri

Yapı Kredi de şube çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

“2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

8QNB Finansbank çalışma saatleri
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QNB Finansbank çalışma saatleri

QNB Finansbank, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.

QNB Finansbank’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığını korumak ve sizlere kesintisiz hizmet vermek üzere İstanbul ili içindeki çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiştir. Bu doğrultuda; tüm şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet verecektir. Cep Şubesi, İnternet Şubesi, ATM veya Çağrı Merkezi kanallarımızı öncelikli olarak kullanabilirsiniz.”

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