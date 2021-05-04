Bankalar saat kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri
Bankaların çalışma saatleri tam kapanma dönemiyle birlikte güncellendi. Maaşlarını çekecek, EFT veya havale yapacak vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, tam kapanmada bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Tam kapanma genelgesiyle birlikte bankaların çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı.
2
Genelgeye göre, 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.
3
TBB: Bankacılık hizmetleri ve ödeme sistemleri kesintisiz olarak sürecek
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) duyurusunda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021'de aldığı karar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanma tedbirleri kararına istinaden, genelgede belirlenen sürelerde geçerli olmak üzere bankacılık hizmetleri ve uygulamaları konusunda TBB'nin ilgili hususlarda aldığı kararlara ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesinin yararlı görüldüğü belirtildi.
Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamaları ile çek işlemlerine ilişkin duyuruda şunlar kaydedildi:
"Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir. Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.
Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir."
Müşteri edimleri
Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs'ta bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.
Duyuruda, edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin TBB Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildiği de aktarıldı.
4
Emekliler en yakın banka ve ATM'lerden maaşlarını çekebilecek
Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.
5
Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.
Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.