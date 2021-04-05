Bankalar ne zaman saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Nisan 2021 bilgileri

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ



"Degerli Musterimiz, Subelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta ici her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet verecektir. Bankacilik islemlerinizi hizlica yapabilmek icin oncelikli olarak CEPTETEB Internet Subesi ve mobil bankacilik uygulamamizdan faydalanabilirsiniz."



YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ



Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.



HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."



VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."