Bankalar ne zaman saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Nisan 2021 bilgileri
Bankaların çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri kapsamında değişkenlik gösterdi. Değişiklik gösteren bankaların çalışma saatleri, kurumların resmi internet siteleri üzerinden yayımlandı. Borç yapılandırması, ilave limit artışı gibi çok önemli adımlar atan bankalar, şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde de değişikliğe gitti. İşte, bankaların çalışma saatleri ve saat kaçta açılıyor, kapanıyor sorusu ile ilgili bazı bilgiler
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Bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusu işlemleri bulunan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bazı bankaların çalışma saatleri hususunda değişikliğe gitmesi, yeni saatler konusunda araştırmalara neden oldu. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, Nisan 2021 bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
Diğer bankaların çalışma saatleri ise şu şekilde;
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BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ MART 2021
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.
FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BankasI'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.
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ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."
HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ
HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır
İNG BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."
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TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
"Degerli Musterimiz, Subelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta ici her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet verecektir. Bankacilik islemlerinizi hizlica yapabilmek icin oncelikli olarak CEPTETEB Internet Subesi ve mobil bankacilik uygulamamizdan faydalanabilirsiniz."
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."