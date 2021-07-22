Bankalar ne zaman açılacak? Pazartesi günü bankalar açılıyor mu? İşte bayram sonrası bankaların çalışma saatleri
Bankaların çalışma saatleri Kurban Bayramı tatili devam ederken gündeme geldi. 20 Temmuz tarihinde başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz tarihine kadar sürecek. Yılın ikinci dini bayramı dolayısı ise tatile giren bankalar bayram sonrası eski mesai sistemine geri dönecek. Havale, EFT gibi işlemlerini bankacılık sistemlerini kullanarak yapacak olanlar, "Bankalar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına göre hareket edecek. EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebilecek. İşte, bayram sonrası bankaların çalışma saatleri hakkında bilgiler.
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Bankaların açılış tarihi, vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu sene alınan karara göre bayram tatilinin 9 güne uzatıldığı bildirilmişti. Kabine Toplantısı kararına göre 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar resmi tatil ilan edildi. Bu karara göre kamu kurum ve kuruluşları ile beraber bankalar normal mesai saatine pazartesi günü başlayacak. 26 Temmuz tarihinde bankalar yeniden açılacak.
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BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek. 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar ilan edilen tatil sonrası bankalar 26 Temmuz Pazartesi sabahı açılacak.
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FAST ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?
FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir.
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Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.