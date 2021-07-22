Bankalar ne zaman açılacak? Pazartesi günü bankalar açılıyor mu? İşte bayram sonrası bankaların çalışma saatleri

Bankaların açılış tarihi, vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu sene alınan karara göre bayram tatilinin 9 güne uzatıldığı bildirilmişti. Kabine Toplantısı kararına göre 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar resmi tatil ilan edildi. Bu karara göre kamu kurum ve kuruluşları ile beraber bankalar normal mesai saatine pazartesi günü başlayacak. 26 Temmuz tarihinde bankalar yeniden açılacak.