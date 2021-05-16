Bankalar ne zaman açılacak? İşte 17 Mayıs bankaların çalışma saatleri
Bankaların çalışma saatleri, Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından gündeme geldi. Bayram öncesi havale, EFT gibi işlemlerini erteleyenler, resmi tatilinin bitmesinin ardından bankacılık işlemlerine yön verecek. 10 Mayıs tarihinde başlayan 9 günlük idari izinlerin ardından 17 Mayıs Pazartesi günleri mesailer başlayacak. 16 Mayıs Pazar günü ise tatilin son günü gerçekleşecek. Gözler şimdi bankaların açılış tarihinde. Peki, bankalar ne zaman açılacak? İşte, 17 Mayıs Pazartesi bankaların çalışma saatleri hakkında bilgiler.
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Bankaların ne zaman açılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Alınan kararla açık olacak banka şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebileceği bildirilmişti. 13 Mayıs günü başlayan 2021 Ramazan Bayramı, 16 Mayıs'ta sona erecek. Resmi tatilin son bulması nedeni ile bankalar da 17 Mayıs Pazartesi günü açılacak. 12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
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BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bayram tatilinin son bulması ile beraber bankalar 17 Mayıs Pazartesi günü mesaiye başlayacak.
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Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirilmişti.
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BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklanmıştı.
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10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.
Ancak 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sonrası yeni düzenleme yapılabilir.