Bankalar ne zaman açılacak? İşte 17 Mayıs bankaların çalışma saatleri

Bankaların ne zaman açılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Alınan kararla açık olacak banka şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebileceği bildirilmişti. 13 Mayıs günü başlayan 2021 Ramazan Bayramı, 16 Mayıs'ta sona erecek. Resmi tatilin son bulması nedeni ile bankalar da 17 Mayıs Pazartesi günü açılacak. 12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.