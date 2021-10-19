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Ekonomi
Haber Giriş: 19 Ekim 2021 - 10:26 | 

Bankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri

Bankalar paraya ihtiyacı olanların yanında olmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmasıyla da bankalar kredi faizlerini düşürmeye başladı. İhtiyaç kredisinde en düşük faiz yüzde 1.34 oldu.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Kredi çekmek isteyenler bankalara giderek işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilir. Bankalar kredi talep edenin sicilini inceledikten sonra kredi bakiyesini hesaba geçiyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirmesi ve sonrasında da indirimlere devam edeceği sinyalini vermesiyle birlikte bankalar da faizleri bir miktar aşağı çekti.

En düşük yüzde 1.34 olan ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye bölünebiliyor.

2

KREDİ ALMAK İÇİN KREDİ NOTUNUN YÜKSEK OLMASI GEREKİYOR

Bankalar kredi verirken kişinin kredi notuna büyük önem gösteriyor. Ödemesi düzenli olanların puanının da yüksek olması nedeniyle krediler aynı gün içerisinde sonuçlandırılıp kullanıma hazır hale getiriliyor. Ancak kredi notu yetersiz olanlar için ise ipotek tesisi ya da kefil ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda ipotek ve kefil de yeterli olmuyor ve kredi reddediliyor. Banka tarafından olumsuz cevapla karşılaşmamak için kredi puanınızı yüksek tutmanız ve ödemelerinizi düzenli olarak yapmanız gerekiyor.

3

50 BİN LİRA KREDİYE 1840 LİRA ÖDEME

İhtiyaç kredisi 36 ay vadede 50 bin lira krediye aylık 1840 liradan başlayan taksitlerle kullandırılıyor. En düşük faizle 1840 lira, en yüksek faizle 2109 lira aylık ödeme bulunuyor. İki faiz arasındaki ödeme farkı ise 269 lira oldu.

4

İŞTE İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR

Türkiye İş Bankası

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.60

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1936 lira

Toplam geri ödeme: 69 bin 977 lira

5

QNB Finansbank

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.34

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1840 lira

Toplam geri ödeme: 66 bin 513 lira

6

Fibabanka

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.59

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1932 lira

Toplam geri ödeme: 69 bin 842 lira

7

Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.59

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1932 lira

Toplam geri ödeme: 69 bin 842 lira

8

Vakıfbank

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.61

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1940 lira

Toplam geri ödeme: 70 bin 112 lira

9

Akbank

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.66

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1959 lira

Toplam geri ödeme: 70 bin 804 lira

10

Halkbank

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.69

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1970 lira

Toplam geri ödeme: 71 bin 199 lira

11

Alternatifbank

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.79

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 2008 lira

Toplam geri ödeme: 72 bin 571 lira

12

Denizbank

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.90

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 2050 lira

Toplam geri ödeme: 74 bin 95 lira

13

ICBC Bank

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 2.05

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 2109 lira

Toplam geri ödeme: 76 bin 202 lira

14

Şekerbank

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.99

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 2085 lira

Toplam geri ödeme: 75 bin 356 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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