Bankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri

KREDİ ALMAK İÇİN KREDİ NOTUNUN YÜKSEK OLMASI GEREKİYOR



Bankalar kredi verirken kişinin kredi notuna büyük önem gösteriyor. Ödemesi düzenli olanların puanının da yüksek olması nedeniyle krediler aynı gün içerisinde sonuçlandırılıp kullanıma hazır hale getiriliyor. Ancak kredi notu yetersiz olanlar için ise ipotek tesisi ya da kefil ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda ipotek ve kefil de yeterli olmuyor ve kredi reddediliyor. Banka tarafından olumsuz cevapla karşılaşmamak için kredi puanınızı yüksek tutmanız ve ödemelerinizi düzenli olarak yapmanız gerekiyor.