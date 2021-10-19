Bankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri
Bankalar paraya ihtiyacı olanların yanında olmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmasıyla da bankalar kredi faizlerini düşürmeye başladı. İhtiyaç kredisinde en düşük faiz yüzde 1.34 oldu.
Kredi çekmek isteyenler bankalara giderek işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilir. Bankalar kredi talep edenin sicilini inceledikten sonra kredi bakiyesini hesaba geçiyor.
Merkez Bankası’nın faiz indirmesi ve sonrasında da indirimlere devam edeceği sinyalini vermesiyle birlikte bankalar da faizleri bir miktar aşağı çekti.
En düşük yüzde 1.34 olan ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye bölünebiliyor.
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KREDİ ALMAK İÇİN KREDİ NOTUNUN YÜKSEK OLMASI GEREKİYOR
Bankalar kredi verirken kişinin kredi notuna büyük önem gösteriyor. Ödemesi düzenli olanların puanının da yüksek olması nedeniyle krediler aynı gün içerisinde sonuçlandırılıp kullanıma hazır hale getiriliyor. Ancak kredi notu yetersiz olanlar için ise ipotek tesisi ya da kefil ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda ipotek ve kefil de yeterli olmuyor ve kredi reddediliyor. Banka tarafından olumsuz cevapla karşılaşmamak için kredi puanınızı yüksek tutmanız ve ödemelerinizi düzenli olarak yapmanız gerekiyor.
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50 BİN LİRA KREDİYE 1840 LİRA ÖDEME
İhtiyaç kredisi 36 ay vadede 50 bin lira krediye aylık 1840 liradan başlayan taksitlerle kullandırılıyor. En düşük faizle 1840 lira, en yüksek faizle 2109 lira aylık ödeme bulunuyor. İki faiz arasındaki ödeme farkı ise 269 lira oldu.