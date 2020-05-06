Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası çalışma saatleri: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Banka çalışma saatlerinin değişip değişmediği araştırılan konular arasında yerini aldı. Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Yapılan son açıklamada bazı bankaların açılış ve kapanış saatleri değişti. İşte Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve tüm bankaların çalışma saatleri…
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Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusu araştırılan konular arasında bulunuyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında birçok önlem alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank çalışma saatlerini öğrenmek istiyorlar. Bazı bankalar bu kapsamda çalışma saatlerinde değişikliğe gittiklerini açıklamışlardı. Banka açılış ve kapanış saatleri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Peki banka çalışma saatleri değişti mi?
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ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.
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GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası 6 Mayıs itibari ile çalışma saatlerinin 09:00-12.30 ve 13.30-17.00 olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde:Koronavirüs salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart’tan bu yana 12.00-17.00 arası olacak şekilde belirleyen İş Bankası, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dün açıklanan normalleşme planına uygun olarak tam gün çalışma düzenine geri dönüyor.Buna göre, İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Bankanın alışveriş merkezi, havalimanı ve kurum içi şubeleri de aynı tarih itibarıyla hizmete açılacak. Bununla birlikte, kısıtlamaların devam ettiği görece daha riskli illerde gerekli hallerde, toplum sağlığını korumaya yönelik farklı tedbirler alınabilecektir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank çalışma saatleri 6 Mayıs itibari ile normale döndü. Banka 09.00 ve 17.00 saat aralığında hizmet verecek.
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HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam ediyor.