Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası çalışma saatleri: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



Garanti Bankası 6 Mayıs itibari ile çalışma saatlerinin 09:00-12.30 ve 13.30-17.00 olduğunu açıkladı.



TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde:Koronavirüs salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart’tan bu yana 12.00-17.00 arası olacak şekilde belirleyen İş Bankası, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dün açıklanan normalleşme planına uygun olarak tam gün çalışma düzenine geri dönüyor.Buna göre, İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Bankanın alışveriş merkezi, havalimanı ve kurum içi şubeleri de aynı tarih itibarıyla hizmete açılacak. Bununla birlikte, kısıtlamaların devam ettiği görece daha riskli illerde gerekli hallerde, toplum sağlığını korumaya yönelik farklı tedbirler alınabilecektir.



AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Akbank çalışma saatleri 6 Mayıs itibari ile normale döndü. Banka 09.00 ve 17.00 saat aralığında hizmet verecek.