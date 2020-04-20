Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank çalışma saatleri

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ QNB Finansbank, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını yurt dışında gündem olmaya başladığından bu yana önlem olarak birçok uygulama başlattı.

Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen banka, hafta başından itibaren tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

Banka, hamile ve kronik rahatsızlığı olan çalışanlara idari izin verdi, çocuğu olan ve bakacak kimse olmadığı için izin isteyen çalışanlara taleplerine göre iş akışı bağlantılı izin vererek gerekli kolaylıkları sağladı.

Şubelerin lobi alanına kontrollü sayıda müşteri alarak işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan banka, şube çalışanlarının sağlığını korumak adına, şube trafiğinin gerektirdiği kadar çalışan kalacak şekilde planlamalar yaptı.Banka, çalışanların geri kalanının evden çalışacak veya idari izinli sayılacak şekilde yönlendirmelerini gerçekleştirdi.Bu süreçte müşterileri ATM'ye yönlendirme ve alternatif kanallar olan cep şubesi, internet şubesi ve çağrı merkezlerini kullanma konusunda teşvik eden banka, ayrıca ATM'lerden kartla ve karekodla günlük para çekme limitlerini müşterilerin işlem kolaylığı için geçici olarak 5 bin liraya çıkardı.



ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şekerbank, müşterilerin ve çalışanların sağlığını güvence altına almak ve hizmet sürekliliğini temin etmek üzere hayata geçirdiği uygulamalar kapsamında şube çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarla toplu mekanlardaki kişi sayısını azaltma hedefine yönelik olarak çalışanların büyük bir kısmı uzaktan erişim yöntemiyle mesailerini evden sürdürürken, tüm müşteri ziyaretleri ve dışarıda yapılması planlanan toplantılar durdurularak görüşmeler telekonferans veya video konferans platformlarına taşındı.Şekerbank, internet şubesi ve Şeker Mobil Şube'den yapılacak EFT ve havale işlemlerini de 30 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.



TEB ÇALIŞMA SAATLERİTEB, Kovid-19 etkileri kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi.Şubelerden dün itibarıyla 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başlayan banka, şube içerisi ve bekleme alanlarını düzenli olarak hijyenik malzemelerle temizleyerek sağlıklı bir ortam sağlıyor. Banka, ATM'lerde günlük para çekme limitini geçici olarak 3 bin liraya yükseltti.

TEB, müşterilerin bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmesi için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE, internet şubesi ve ATM'lerin kullanılmasını öneriyor.